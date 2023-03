BBB 23: Quais famosos já falaram mal do reality? Confira lista

O BBB 23 voltou a causar polêmica na mídia ao enfrentar um caso de assédio sexual dentro do reality show. Desta vez, a situação provocou a expulsão de dois participantes do programa e acabou rendendo críticas até mesmo entre famosos, como a atriz Alinne Moraes (40).

Em seu perfil do Twitter, a artista aproveitou que o assunto envolvendo o BBB 23 estava em alta para compartilhar uma breve análise sobre o programa. Sem se preocupar com o fato de ser contratada da TV Globo, ela publicou uma mensagem escrita por um especialista em pedagogia.

Segundo o estudioso, as pessoas não deveriam assistir ao Big Brother Brasil, pois ele “viola os direitos humanos”. “Quem é a favor dos direitos humanos simplesmente não deveria assistir BBB. A existência do programa, por si só, já viola os direitos humanos”, dizia o texto.

Mas vale destacar que Alinne não foi a única celebridade nacional a compartilhar um posicionamento contra o programa. Diversos famosos já falaram mal da competição global, inclusive da própria emissora.

Confira a lista:

O artista causou a maior polêmica em 2021 após finalizar os boatos sobre sua ida para o BBB 22. Cansado das especulações com seu nome, ele afirmou que jamais aceitaria o convite para participar de um programa de "entretenimento medíocre".

"Gente, respeita a minha história, a minha trajetória, meu ódio por entretenimento medíocre e minha repulsa por dividir banheiro. Parem de acreditar nessa história absurda de que eu cogitaria ir para o Big Boster Brasil", escreveu ele em seu Twitter.

Responsável por entrevistar ex-BBBs por longos anos, Faustão soltou o verbo e criticou a importância que o público brasileiro acaba dando para o reality global. Segundo o apresentador, as pessoas deveriam se preocupar em estudar mais.

"A ascensão social e econômica do Brasil é através da p*rra do ‘Big Brother’, através de concurso de reality show, então estudar e trabalhar ninguém quer", comentou Faustão.

Conhecido por ser uma das pessoas mais importantes e respeitadas dentro do ramo da televisão, Boni não poupou nem seu filho, que é diretor do reality. Em entrevista à revista Veja, ele afirmou que entende o sucesso da atração da TV Globo, mas acredita que não tem muito conteúdo.

"Eu não vou dizer para você que aquilo me irrite, mas eu sinto que é uma coisa de extrema pobreza. Entendo que dá audiência, entendo que vende", disse o ex-diretor da Globo.

Em participação no Altas Horas em 2015, Boni também provocou Pedro Bial cara a cara após o jornalista confessar que gostava de assistir "programas ruins" na televisão.

