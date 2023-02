BBB 23: Próximo paredão será quádruplo. Saiba como será a formação!

Formação do quarto paredão do BBB 23 contará com quatro emparedados. Tadeu Schmidt explicou qual é a dinâmica da semana

Na noite desta quinta-feira, 9, o apresentador Tadeu Schmidt revelou qual é a dinâmica da semana no BBB 23 e contou que o próximo paredão será quádruplo. A formação da berlinda já começou nesta quinta-feira e terminará no domingo, 12, com eliminação na terça-feira, 14.

O Big Fone tocou na manhã desta quinta-feira e Gustavo atendeu. Ele foi direto para o paredão e ainda puxou Bruno junto com ele. Os dois estão emparedados. Na sexta-feira, 10, os brothers vão comprar o Poder Curinga, que é um superpoder e o dono dele deverá indicar alguém direto ao paredão, sem direito a bate-volta.

No sábado, 11, os participantes fazem a Prova do Anjo em dupla. Um integrante da dupla vencedora será o anjo e vai ganhar um carro. O outro integrante ganhará uma imunidade. Essa imunidade só não é válida se a duplado anjo for o Bruno ou o Gustavo, que já estão emparedados.

No domingo, 12, os participantes formam o paredão quádruplo. O Anjo imuniza uma pessoa. O Líder faz a sua indicação. O dono do Poder Curinga indica uma pessoa direto para o paredão. A casa faz a votação. Por fim, a prova bate-volta será disputada pelo mais votado da casa, Gustavo e Bruno, que já estão emparedados. Caso Gustavo ou Bruno vença a prova do líder, estará fora do paredão. O segundo mais votado pela casa também vai ao paredão e faz a bate-volta.