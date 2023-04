BBB 23: Produção distribui broncas na casa. Saiba quem quebrou as regras!

Participantes do BBB 23 quebram as regras do reality show e a produção não perdoa. Saiba o que aconteceu na manhã deste domingo, 2

Na manhã deste domingo, 2, a produção do BBB 23, da Globo, não perdoou os deslizes dos participantes do reality show com as regras do programa. A equipe do programa distribuiu broncas assim que viu os brothers e sisters fugindo do regulamento. Saiba o que aconteceu!

Logo cedo, Bruna Griphao foi a primeira a levar bronca. Ela estava sem o microfone e reclamou com a produção. “Gente, eu estou trocando de roupa! Embaixo do edredom! Do nada mudam as coisas aqui, um dia pode, outro dia não pode trocar de roupa. Ia falar com quem? A Larissa está dormindo”, disse ela. Então, a produção falou com ela. “Atenção, Bruna! O microfone deve estar sempre no mesmo cômodo que você”, afirmaram, já que ela estava no quarto e deixou o microfone no banheiro.

Pouco depois, Sarah Aline também foi alvo da bronca. Ela segurou o microfone com a mão ao invés de pendurar no pescoço. “Atenção! Não é para falar no microfone segurando a cápsula”, disse a voz misteriosa.

Algum tempo depois, Ricardo levou uma bronca ao soltar o objeto do castigo do Monstro. “Atenção, Ricardo! Os monstros devem estar sempre segurando a batata ou o garfo. Não é encostando, não é apoiando. É segurando”, afirmaram.

Marvvila ouviu as broncas dos colegas e brincou com a situação. “Essa madrugada tá pesadona! Na madrugada boladona”, afirmou ela.

Punição para os monstros da semana

Na tarde deste sábado, 1º, Marvvila e Ricardo foram surpreendidos com uma punição da produção do BBB 23, da Globo. Os dois foram punidos por descumprirem uma regra do Castigo do Monstro da semana.

A produção não gostou de ver que eles soltaram os itens do castigo que deveriam ficar segurando o tempo todo e deu uma punição para eles. Ao ver o alerta da punição, Marvvila reagiu: “Eu estou encostada”. E Ricardo afirmou: “Eu estou, no garfo, meu pé aqui ó”.

Porém, a produção deu um recado. “Atenção penalizados. Sempre segurando batata e garfo”, afirmou a voz misteriosa. No Castigo do Monstro, Ricardo e Marvvila precisam ficar segurando um garfo e uma batata o tempo todo, e devem troca os itens entre si sempre que o sinal tocar.