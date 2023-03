BBB 23: Produção comete gafe com Sarah Aline e ela diz: 'Ofendida'

Produção comete erro com Sarah Aline no BBB 23 e atitude repercute nas redes sociais

Neste sábado, 25, a produção do BBB 23 cometeu um erro com Sarah Aline enquanto todos os brothers estavam reunidos na sala de estar. Isso porque eles foram pedir a ajuda para buscar um envelope na despensa, mas pediram para a pessoa errada, gerando um climão.

Tudo aconteceu quando a voz misteriosa da produção do reality show pediu para Bruna Griphao ir buscar um envelope na despensa. Porém, todos sabem que as idas à despensa geralmente são solicitadas para o líder da semana. Bruna foi a líder da semana passada e Sarah Aline é a líder atual do programa. Então, o pedido da produção para Bruna gerou um questionamento na casa.

Assim que a voz misteriosa pediu a ajuda de Bruna, ela disse que não é mais a líder da semana. Então, Sarah Aline disparou: “Me senti ofendida”. Mesmo assim, Bruna foi até a despensa para pegar o envelope, mas deu para Sarah fazer a leitura.

A produção pediu para a Bruna ir pegar o envelope, sendo que a Sarah é líder. #BBB23



Bruna: “eu não sou mais líder não”



Sarah: “Eu me senti ofendida” pic.twitter.com/lHZFHwkAly — Dantas (@Dantinhas) March 25, 2023

Sarah Aline fala sobre sua indicação ao paredão

A psicóloga Sarah Aline está avaliando as possibilidades sobre o Paredão. Em uma conversa reveladora com Ricardo Alface, ela lembrou que os dois precisam ficar atentos. É que a volta de Larissa ao programa pode marcar uma virada no jogo. "Sabe uma coisa que o Gabriel disse? Eu não concordei muito, mas é uma perspectiva: ele falou que, talvez colocar a Lari no Paredão, não esse, mas em um próximo, não seja ruim por ela ter acabado de sair. Ele acha que deixando ela mais tempo aqui, pode deixá-la mais forte", refletiu.

Alface foi na mesma linha. "Concordo plenamente. [...] O povo quer pessoas aqui que joguem. Quando ela vem de fora falando bem incisiva em relação a isso e, logo em seguida, ela traz pessoas que foram apagadas do jogo, ela está dizendo que essas pessoas estão fracas lá fora", disse.