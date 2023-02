BBB 23: Perfis de Larissa e Fred Desimpedidos se manifestam após falas sobre a sister

Páginas de Larissa e Fred, do Desimpedidos, repudiam comentários misóginos de Key Alves, Gustavo e Fred Nicácio sobre a sister

As páginas de Larissa (24) e Fred (33), do Desimpedidos, se manifestaram após os comentários misóginos sobre a professora de Educação Física durante conversa entre brothers no BBB 23.

Os perfis dos participantes que vivem romance na casa mais vigiada do Brasil repudiaram as falas de Key Alves (23), Gustavo (28) e Fred Nicácio (35) em papo no Quarto do Líder, na madrugada desta quarta-feira, 08. Os três falaram mal da sister e chegaram a falar que ela estava 'secando' o fazendeiro quando ele ia tomar banho, além de terem xingado a colega de confinamento de "piranha" e "cachorra".

"Toda vez que ia tomar banho a mulher ia lá no banheiro ficar conversando", disse Gustavo sobre Larissa. "Eu via isso, antes de começar com Fred, toda vez que Caubói ia, ela passava no banheiro", concordou Nicácio. "Mas até depois do Fred. Esses dias eu falei: 'Vou tomar banho', ela passou por mim, estava com toalha, ela perguntou: 'Você vai tomar banho?'. Falei: 'Vou' e ela: 'Já vou ir então'", completou o fazendeiro. Key chegou a xingar a sister: "Vocês não lembram aquele dia no quarto que eu falei que sentia cheiro de cachorra no ar? Foi por conta dela."

O perfil oficial de Larissa compartilhou o momento da conversa e se pronunciou sobre o ocorrido. "Durante conversa no quarto do líder, ao falarem novamente da Larissa, afirmando que a Sister fica “secando” Gustavo, as palavras “piranha” e “cachorra” foram usadas como adjetivos à Larissa. Fred N e Key, em meio aos risos, usaram essas palavras", iniciaram. "Reafirmamos aqui nosso total repúdio a este tipo de linguajar. Além da obsessão já mais que comprovada na sister, agora precisamos lidar com isso. Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela criou na própria cabeça, sendo que Larissa só está agindo como age com TODOS na casa. Não é a primeira vez que o jeito da Sister é trazido como algo ruim, mas é como já dissemos: O lado triste de tratar todo mundo bem e sem maldade é que existem pessoas que vão interpretar isso da maneira que convém", escreveram os adms.

Também no Twitter, os responsáveis pela página de Fred saíram em defesa da sister. "A principal aliada do Fred tem sido alvo de falas extremamente problemáticas, o que voltou a acontecer nessa madrugada, no quarto do líder. Viemos publicamente repudiar esse tipo de conduta, que consideramos desmedida e desnecessária, no jogo e na vida. LARI MERECE RESPEITO", disseram.

A hashtag "Lari merece respeito" foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e internautas também repudiaram as falas dos brothers sobre a professora.

Confira o pronunciamento dos perfis de Larissa e Fred após as falas sobre a sister:

O ruim de não ter maldade e achar que pode conversar com todo mundo é que existem pessoas assim.

A auto estima tá em dia https://t.co/KHh6cWejfX — Larissa Santos (@larisantosbe) February 8, 2023

Durante conversa no quarto do líder, ao falarem novamente da Larissa, afirmando que a Sister fica “secando” Gustavo, as palavras “piranha” e “cachorra” foram usadas como adjetivos à Larissa.

Fred N e Key, em meio aos risos, usaram essas palavras.

Reafirmamos aqui nosso total+ pic.twitter.com/2U9nkKoaks — Larissa Santos (@larisantosbe) February 8, 2023

Repúdio a este tipo de linguajar. Além da obsessão já mais que comprovada na sister, agora precisamos lidar com isso. Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela criou na própria cabeça+ — Larissa Santos (@larisantosbe) February 8, 2023

sendo que Larissa só está agindo como age com TODOS na casa. Não é a primeira vez que o jeito da Sister é trazido como algo ruim, mas é como já dissemos: O lado triste de tratar todo mundo bem e sem maldade é que existem pessoas que vão interpretar isso da maneira que convém. — Larissa Santos (@larisantosbe) February 8, 2023

LARI MERECE RESPEITO — Larissa Santos (@larisantosbe) February 8, 2023

A principal aliada do Fred tem sido alvo de falas extremamente problemáticas, o que voltou a acontecer nessa madrugada, no quarto do líder. Viemos publicamente repudiar esse tipo de conduta, que consideramos desmedida e desnecessária, no jogo e na vida.



LARI MERECE RESPEITO — FRED (@fred_b12) February 8, 2023

