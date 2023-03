BBB 23: Paula Freitas faz procedimento no bumbum e exibe resultado

Fora do BBB 23, Paula Freitas compartilha resultado de procedimento estético para deixar bumbum empinado

Fora do BBB 23, Paula Freitas (28) já realizou diversas transformações em sua aparência. Além de colocar preenchimento labial e mudar o cabelo, a biomédica surpreendeu ao compartilhar em seu Instagram que fez um procedimento no glúteo nesta sexta-feira, 17. Com direito a fotos do bumbum, a ex-sister exibiu o resultado.

A capa da publicação mostra a ex-BBB, que foi eliminada no quarto paredão do reality, de bruços, fazendo carão enquanto mostra o bumbum só de calcinha, com o roupão levantado. Além deste clique, Paula deu zoom no glúteo e compartilhou diversos cliques que exibem a mudança, com o glúteo mais redondinho e empinado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FREITAS (@paulafreitas)

Paula falou agradeceu ao médico: “Me deixou com um bumbum francês (Pensa na minha nova paixão)", legendou acompanhada de emojis de coração. Nos comentários, a transformação rendeu elogios: “Parabéns, tá linda”, disse uma admiradora. “Cada vez mais gata”, exaltou outra. “Eu só queria ficar rica pra isso”, brincou uma terceira.

Mas alguns internautas também aproveitaram a publicação para criticar as recentes mudanças na aparência da ex-BBB, que passou por uma transformação desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil: “Perdeu os cachos”, apontou um sobre o cabelo da sister. “Pra mim você é outra mulher”, disse mais um. “Essa boca não combinou”, disse outro.

Paula Freitas faz nova transformação no visual e deixa público chocado

Na última sexta-feira, 10, Paula Freitas surgiu nas redes sociais com um novo visual. Com os cabelos lisos e os lábios mais inchados, os admiradores da ex-sister ficaram surpresos com a mudança e tiveram dificuldades para identificá-la em algumas fotos.

Essa não foi a primeira vez que a ex-BBB aplicou procedimentos estéticos. Assim que deixou a casa, Paula já tinha mudado o tom dos cabelos, além de já ter realizado um preenchimento labial e a suavização das rugas com a aplicação de Botox.