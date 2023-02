BBB 23: Paula e Ricardo trocam carinhos debaixo do edredom

Paula e Ricardo são flagrados em momento de troca de carinhos no edredom do BBB 23: 'É engraçadinho'

Na madrugada desta terça-feira, 14, Paula e Ricardo protagonizaram um momento romântico na casa do BBB 23, da Globo. Os dois foram juntos para a cama e trocaram carinhos debaixo do edredom no quarto Deserto.

Entre um carinho e outro, Ricardo quis saber se Paula já teve vontade de ficar com ele. “Já tive,só que tu acredita que eu neguei isso muitas vezes? Até pras outras pessoas”, contou ela.

Então, Paula encheu o rapaz de elogios. “Gentil, faz comidinha, é engraçadinho, dança que é uma beleza, bem-humorado, conversa com todo mundo. É o rei da simpatia, e ainda dança forró”, afirmou.

Em outro momento, Paula fez uma pergunta ousada para Ricardo. Ela quis saber qual é a posição sexual favorita dele. Porém, enquanto ele respondia, os dois foram interrompidos por MC Guimê. O rapaz estava deitado no chão ao lado da cama deles e caiu na risada com o rumo da conversa dos dois. “Tem gente acordada viu, seus gatos sorrateiros”, disse ele.

Entre risadas, Paula disse: “Guilherme, você está prestando atenção na nossa conversa?”. E ele respondeu: “Eu aqui, no maior pensamento zen, como será esse paredão? Do nada a pergunta surge”.

Paula revela mágoa com Cristian no Jogo da Discórdia

Durante o Jogo da Discórdia, Paula desabafou sobre a situação com Cristian no BBB 23.“Eu vou de uma pessoa que eu adoro demais para uma pessoa que eu não consigo engolir. Eu vou falar diretamente nos olhos do Cristian. Eu nunca me aproximei de você para saber do jogo do grupo. Você sabe disso. Vou usar um exemplo bem próximo, quando eu te falo de um possível contragolpe se o Gaga puxaria, a Key te salva? E você disse que talvez te salvaria. Mas não era do meu interesse saber do jogo de ninguém. Você nunca teve nada para me dizer de jogo. Você não tinha nada para me oferecer no jogo. Eu só vi que você ficava sozinho na casa e não se sentia confortavel em estar dentro do seu grupo”, afirmou ela.

E completou: “Eu vou repetir: eu só queria te trazer para perto. É por isso que eu não consigo engolir. Eu escolhi confiar em você e não tive essa troca de volta. Saí de traidora no meu grupo porque queria te salvar. Hoje, se eu volto, a sua vida não vai ser facil aqui dentro. Quero que você vá do céu ao inferno, como eu fui ontem. Quando você fala que o Brasil está vendo, eu espero muito que esteja vendo. Hoje eu não consigo mais engolir o Cristian”.

Logo depois, Cristian foi direto ao responder para Paula. “Infelizmente é isso, a Paula confiou muito. Eu me perdi no jogo do BBB, e com as pessoas. Uma coisa que eu tenho em mim que eu não sou o cara que se aproxima das pessoas só por vantagem. Eu fui errado em misturar o jogo com pessoas”, disse ele.