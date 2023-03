BBB 23: Paula comenta sobre harmonização facial e seguidores nas redes sociais: “Comprei 150 mil”

Os eliminados do BBB 23 conversaram sobre seguidores nas redes sociais e Paula comentou sobre sua harmonização facial

Nesta quarta-feira, 22, os eliminados no BBB 23 conversavam sobre seguidores na Casa do Reencontro, de onde dois voltarão para a casa mais vigiada do Brasil.

A conversa começou quando Key Alves revelou que ficou surpresa ao ver que os brothers dessa edição do reality não receberam tantos seguidores nas redes sociais: “Foi muito pouco pra todos. Foi bizarro. Porque quando eu vi o meu eu falei: ‘Caraca, beleza, vou ver o de todo mundo’. Foi pouco pra todo mundo, foi surreal”.

Enquanto o grupo conversava sobre isso, Paula fez uma revelação na roda: “Eu comprei meus seguidores. Comprei 150 mil pra badalar meu Instagram”.

A eliminada ainda comentou sobre quais foram os brothers que ganharam mais seguidores nas redes: “Os dois pipocas que ganharam mais seguidores foi você [Gustavo] e Lari”.

Porém, Paula corrigiu a informação dizendo que Amanda teria passado os números de Gustavo e Larissa. Key Alves também comentou que estava quase atingindo a marca de 9 milhões de seguidores.

Então, a sister que entrou no BBB 23 pela Casa de Vidro começou a falar de sua polêmica harmonização facial: “No dia em que eu apareci harmonizada, eu ganhei 120 mil seguidores no Instagram”.

“Paula, mas sinceramente, você não mudou nada, tão falando...”, opinou Key Alves sobre o resultado do procedimento.

Paula concordou: “As pessoas tão dizendo que eu transformei, que eu fui pra casa do c*ralh*”. Cristian então ponderou que na foto em que Paula surgia “harmonizada” ela estava diferente por conta do cabelo.

“Liso, né? Gente, mas aquilo era para compor o trem que era o look do dia da festa que eu ia”, explicou a sister.

E Key continuou: “Mesmo assim cara, o que estão falando é muito mentira. Não tem nada a ver”. Paula concordou: “Só botei boca”.

Em segredo!

Ainda na Casa do Reencontro, Fred Nicácio voltou a fazer gestos em segredo durante conversas com seus colegas de confinamento.

Em conversa com Marília, o médico pode ser visto cruzando os dedos sem que maquiadora visse enquanto ela desabafava com ele.