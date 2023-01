BBB 23: Participantes disputam a primeira prova de imunidade

No dia da estreia do BBB 23, participantes fazem a primeira prova da imunidade com direito a disputa de resistência e rapidez

Nesta segunda-feira, 16, os fãs do Big Brother Brasil acompanharam a estreia do BBB 23, da Globo. A nova temporada do reality show já começou com novidades! Todos os 22 brothers e sisters entraram na casa da atração em duplas e amarrados juntos. Além disso, eles já fizeram a primeira prova da imunidade, que aconteceu com jogo de agilidade e resistência.

Durante a estreia, o apresentador Tadeu Schmidt exibiu as imagens de como foi a chegada dos participantes na casa. Eles apareceram amarrados por meio de luvas com correntes e vão ficar assim durante toda a semana. As duplas foram escolhidas pelo público por meio de votação online, que formou as duplas com uma pessoa do grupo Camarote e outra do grupo Pipoca.

Saiba como é a prova da imunidade do BBB 23

Na primeira prova de imunidade, as duplas de participantes precisaram apertar o botão nos totens quando aparecesse o cartaz de uma atração do Globoplay. Eles precisaram ser ágeis e rápidos na hora de apertar o botão na hora certa.

As duas serão eliminadas ao longo da noite. As duas primeiras duplas que saírem da prova estão fora da prova do líder da semana. A dupla mais rápida podia ficar descansando no sofá. Enquanto isso, as outras duplas foram para uma sala apertada e foram atingidos por vento e água. A dupla que permanecer até o final ficará com a imunidade na primeira semana de jogo.

Logo na primeira rodada, Tina e MC Guimê foram eliminados porque apertaram o botão antes da hora correta.