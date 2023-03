BBB 23: Participantes apontam cheiro ruim na casa: 'Esgoto'

Participantes do BBB 23 detonam cheiro ruim que apareceu na casa do reality show

Antes da realização da Prova do Anjo neste sábado, 11, os participantes do BBB 23, da Globo, reclamaram de um cheiro ruim que apareceu em um dos quartos da casa. Eles revelaram que estavam incomodados com o odor que se espalhou pelo confinamento.

Os comentários foram feitos enquanto os brothers estavam na sala antes do início da prova. “É a casa que está fedida”, disse Fred. Então, Cezar comentou: “É algum esgoto”. E outra pessoa afirmou: “É a central de ar que está com problema”.

Pouco depois, MC Guimê perguntou: “Vocês viram o que está acontecendo no banheiro?”. E Cara de Sapato respondeu: “Está jorrando água”.

Bruna Griphao se machuca na Prova do Anjo

Bruna Griphao (23) e FredDesimpedidos (33) passaram por um baita susto durante a Prova do Anjo deste sábado, 11. Os dois disputavam as vantagens da semana em dupla, quando a atriz acabou sofrendo um acidente e machucou o nariz, que começou a sangrar. Ela recebeu atendimento médico rapidamente após a dinâmica do BBB 23.

Na prova, as duplas deveriam montar um quebra-cabeça, mas de uma maneira inusitada: um dos brothers era um montador, suspenso por cabos para organizar as peças, enquanto o outro brother era um puxador e guiava os movimentos do aliado. Bruna ficou suspensa, mas acabou batendo o nariz em uma estrutura da dinâmica.

Assim que a prova terminou, o jornalista notou que o nariz da amiga estava sangrando e pediu que ela fosse atendida por um médico. Tadeu Schmidt orientou que a loira fosse até o confessionário, onde receberia cuidado especializado. Depois, Fred explicou a situação para os demais confinados: "No que ela bateu o nariz, fez ‘poff’. Aí o capacete ficou assim ó. Ela: ‘Aí, quebrei meu nariz, papo reto…”, relatou.