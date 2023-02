BBB 23: Para escapar do paredão, Cristian promete 'dar a vida' na prova do líder

Cristian avaliou a possibilidade da prova do líder ser de resistência, e afirmou que vai fazer de tudo para ganhar a disputa

Na academia do BBB 23, Cristian realiza alguns exercícios enquanto conversa com Cezar Black sobre a próxima prova do líder, que acontecerá na noite desta quinta-feira, 16.

O brother, desmascarado após se aproximar dos integrantes do Quarto Deserto para colher informações, confessou que precisa conseguir a liderança para escapar do paredão, já que pode ser alvo de vários participantes.

"Se não tiver veto, essa prova eu vou dar a vida para ganhar o líder. Sério", afirmou o empresário para o colega de confinamento. "Se for resistência, eu não saio dali... Só a primeira semana teve resistência, né?", questionou.

Mais cedo, Boninho agitou as redes sociais ao dar uma pista sobre como será a prova do líder de hoje. Ele gravou um vídeo e contou que a prova vai durar um longo tempo e que terá consequências para quem desistir. O diretor do reality ainda contou que quem sair da prova antes do final pode até ir parar no paredão.

"A gente preparou uma prova daquelas que vocês adoram: tem vai e volta, roda, tem frio, tem calor, dura muito. E não é só isso! Vai ter consequência. Quem largar, quem desistir, pode não votar, pode estar no paredão. Fica ligado!", afirmou ele.

