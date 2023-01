BBB 23: Pais de Amanda descobrem participação da médica no reality pela TV

Os pais da sister Amanda não sabiam da participação da médica paranaense no BBB 23 e descobriram pelo anúncio oficial na Globo

A sister AmandaMeirelles (31), última integrante anunciada no grupo Pipoca do BBB 23, decidiu não contar aos pais sobre sua participação. Eles descobriram que a filha está confinada pela TV, com a divulgação da lista oficial dos participantes!

Nos stories do Instagram da médica, a equipe dela mostrou a reação dos pais da paranaense ao descobrirem que a filha estará na casa mais vigiada do Brasil.

"A Amanda está no 'BBB', por isso ela não está falando com nós", disse a mãe ao assistir à herdeira na chamada na TV. "Não, não quero a Amanda lá", disparou ainda.

"Sabia que eu pensei, será que ela não está no 'BBB'?", recordou a mãe da nova sister. "Ai, meu Deus do céu", comentou o pai, que ficou chocado com o anúncio.

No Instagram, os administradores da página da sister compartilharam um vídeo feito por ela antes do confinamento, explicando o motivo de não ter contado aos pais sobre sua ida. "Eu não sabia que eu iria! Não contei que eu tinha me inscrito por motivos óbvios! Primeiro, porque o pai é bem fofoqueiro, ele já teria mandado no grupo do WhatsApp na minha primeira seletiva. Dois, a mãe ia ficar super preocupada, e com razão, sei que vou estar lá dentro pra ser julgada", disse Amanda.

Veja a reação dos pais de Amanda com a ida da filha para o BBB 23:

Conheça um pouco mais sobre a sister Amanda, do BBB 23

O grupo Pipoca do BBB 23 também conta com a participação de Amanda. Ela tem 31 anos, é natural de Astorga e mora em Campo Largo, no Paraná. É médica e trabalha na UTI. Na pandemia, chegou a ficar 15 dias sem sair do hospital.

Ela se apaixonou pela medicina quando era criança e morava perto de um pronto-socorro. Solteira, conta que já zerou os aplicativos de relacionamentos. Tanto que ela considera que tem mais sorte no jogo do que no amor. Amanda diz que é geniosa, é desorganizada, espontânea, animada e um pouco estabanada. “Eu danço estranho, mas danço. Gosto da bagunça”, disse ela, que está disposta a causar no BBB. “Não tenho medo do que vou encontrar e nem de me mostrar”, afirmou. Ela quer o prêmio do programa para quitar a dívida que fez para pagar a faculdade.

