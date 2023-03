BBB 23: Pai de Gabriel Santana afirma que espiritualidade do ator afeta diretamente no reality

Paulo Santana acompanha filho no BBB e conta sobre práticas familiares que ajudaram artista a ser tranquilo no jogo

O ator Gabriel Santana (23) tem se mostrado um jogador tranquilo na 23ª edição do BBB. Para seu pai, Paulo Santana, a calma que o filho apresenta vem de sua espiritualidade e conexão consigo mesmo, pontos estimulados no convívio familiar desde a adolescência do artista. Apesar de não seguir uma religião específica, ele estuda e absorve o melhor de todos os mundos.

No BBB ele afirma que a espiritualidade do filho afeta diretamente seu posicionamento no jogo. Para Paulo, não é possível separar as táticas do jogo e os valores de um ser humano. Para ele, as práticas na família, como a meditação, amor próprio, amor ao próximo e conexão com energias de alta frequência, seguem com o ator na casa mais vigiada do Brasil.

"Acredito que ele esteja se conectando com ele mesmo em alguns momentos em que fica em silêncio e escutando a sua voz interior", comenta. "Acredito que o Gabriel esteja sendo guiado à medida que se conecta com sua própria essência. Lembrando que mesmo assim, ele é um ser humano passível de erros", acrescenta ele.

Paulo diz que os filhos foram batizados no catolicismo, dentro da cultura cristã, e ainda na adolescência ele começou a estudar a doutrina espírita e outras orientais. Além das religiões, eles também conversam sobre temas relacionados à ciência, como vida em outros planetas, a infinitude do universo e outros temas que concordam.

"À medida que Gabriel foi crescendo, começou a compreender que a verdadeira caminhada é para dentro de si e que de nada adianta buscar o que está fora sem antes buscar o que está dentro. E para esse encontro interior, é necessário muito esforço e dedicação", conta Paulo, que acrescenta que o filho começou a busca pela espiritualidade aos 16 anos.

Por fim, ele ainda dá dicas para quem, assim como seu filho, gostaria de entender melhor o caminho da espiritualidade. "Ame quem você é e busque entender que Deus é puro amor, não existe castigo, existem sim, leis universais a serem conhecidas e entendidas. Busque entender que não devemos fazer ao próximo o que não gostaríamos que fizessem com a gente, e que todas respostas estão dentro de nós. Logo, é sempre importante escutar a nossa voz interior, a voz que vem do coração."