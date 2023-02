BBB 23: Pai de Bruna Griphao se pronuncia após eliminação de Gabriel: "Paz"

Gabriel foi eliminado com 53,3% dos votos em paredão triplo contra Domitila e Cezar Black; ele se envolveu com Bruna Griphao

Kakau Barra, pai de Bruna Griphao (23), se manifestou após a eliminação de Gabriel (24) do BBB 23. Ele disputava o paredão triplo e saiu com 53,3% dos votos.

"Só é um jogo. Vai em frente. Paz!", escreveu Kakau, em meio às acusações de relacionamento abusivo de Gabriel com Bruna no reality.

No discurso, Tadeu Schmidt (48), que já havia alertado Gabriel sobre as acusações de relacionamento abusivo, voltou a falar da questão antes de anunciar a saída do modelo.

"E diante dos últimos acontecimentos faço necessário esclarecer algumas coisas: briga, desentendimento, discussão, treta, isso é inerente a qualquer convivência. Acaba acontecendo aí dentro e aqui fora, eu falo uma coisa que você não gosta, você faz uma coisa que me magoa, a gente fica com raiva, os ânimos se exaltam, a gente perde a cabeça, discute, fala o que não devia. É do jogo é da vida por mais que se tente evitar. Agora uma coisa totalmente diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos", começou.

"As pessoas envolvidas não se dão conta do que está acontecendo. Vários episódios vão se sucedendo e elas não percebem. A treta chama atenção, todo mundo vê logo que alguma coisa anormal aconteceu no relacionamento tóxico, agressividade, a grosseria é normalizada, é tratada como algo natural. Isso não é do jogo. Isso tem que deixar de fazer parte da nossa vida. No passado dizia-se que 'em briga de marido e mulher não se mete a colher'. Hoje mete-se a colher, sim, rápido, antes que o pior aconteça. Por isso eu dei aquele recado 9 dias atrás. Aquilo tinha que parar", ele ainda disse.

Tadeu Schmidt abriu a sua conversa ao vivo com os participantes do BBB 23, da Globo, com um recado para o casal Bruna Griphao eGabriel. Ele demonstrou o incômodo de alguns participantes da casa com o rumo do relacionamento deles, que chegam a trocar alfinetadas ao longo dos dias. Ele tentou abrir os olhos dos dois sobre o que eles estão vivendo juntos.

“Quem está envolvido em um relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora percebe quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem... Bruna falando: 'eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira, nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês”.