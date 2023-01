BBB 23: Pai de Bruna Griphao manda indireta nas redes sociais: ''Da pintada''

Após Prova do Líder sem Larissa, Bruna Griphao fica de fora do VIP e pai da atriz alfineta participante do BBB 23 na web

O pai da atriz Bruna Griphao (23), o empresário Kakau Barra compartilhou mais uma mensagem enigmática nas redes sociais para um dos brothers do BBB 23.

Após a Prova do Líder e a volta de FredNicácio para a casa mais vigiada do Brasil na noite de quinta-feira, 26, o pai da global publicou uma indireta nos stories de seu Instagram, sem citar nomes.

"Amigos da pintada", disse ele, que seria o mesmo que a expressão "amigo da onça", utilizada para se referir a uma pessoa que parece amiga, mas é falsa.

Os seguidores especularam que a frase foi para Larissa (24), já que a professora se educação física preferiu disputar a Prova do Líder ao lado de Fred (33).

Após retornar ao confinamento, Fred Nicácio se aproximou de Bruna e fez a Prova do Líder com ela. Além disso, Cara de Sapato ganhou a liderança e teve que escolher alguns participantes para o VIP, deixando a atriz de fora, que o levou para grupo privilegiado quando venceu a prova com Larissa. "Você foi ingrato, mas tudo bem", brincou a famosa após o lutador pedir desculpas.

O pai de Bruna está acompanhando o programa e tem feito publicações misteriosas na web. Após a festa de quarta-feira, 25, ele comemorou que a filha não ficou com Gabriel. "Ufa! Mais uma festa acabou. Rodou, playboy", disse ele. A atriz e o modelo se afastaram após o alerta do apresentador Tadeu Schmidt na formação de paredão sobre a relação tóxica dos dois.

Confira o post do pai de Bruna Griphao:

o pai da bruna via insta, eu concordo com você tio pic.twitter.com/hfcHu2E1sE — bibis (@purposry) January 27, 2023

Bruna Griphao e Domitila discutem por veto da Prova do Líder

Após veto da Prova do Líder na noite de quinta-feira, 26, a sister Domitila Barros (38) acabou discutindo com Bruna Griphao.

No Quarto Fundo do Mar, a modelo decidiu conversar com a atriz sobre a justificativa usada no momento do veto. "Está tudo bem, agora falar que não tem contato, Bruna, fica feio", disparou ela.

"Estou pensando pelo grupo. Do grupo, você é a pessoa que eu tenho menos... Não é que a gente não se dá bem. Tirando o cowboy [Gustavo] e a Key que eu já tive todas essas questões e não tenho como colocar eles de novo, porque eu não acho justo. Eu falei isso milhares de vezes, eu não acho justo", respondeu a loira.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!