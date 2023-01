BBB 23: Pai de Bruna Griphao diz que ela recusou convite para outras edições do reality

Pai de Bruna Griphao revela o motivo para a filha não ter participado antes do Big Brother Brasil

A atriz Bruna Griphaoestá confirmadíssima no BBB 23, da Globo. Após o anúncio do nome dela na lista do Grupo Camarote, o pai dela, Paulo Orphao, contou que a filha já foi convidada para outras edições do reality show, mas não aceitou.

Ele contou que ela tinha outros projetos quando os convites anteriores aconteceram e não conseguiu aceitar. Agora, ela achou que era o momento certo.

"A gente não quis, não era o momento. Ela tinha outros projetos, era mais nova. E era algo que tinha que partir dela, não de mim nem da equipe. O momento é este. Ela está se sentindo preparada, queria muito participar desse jogo para que a conheçam melhor. E também vai lançar a música "Bandida" no próximo dia 6. Tudo casou. Nós batemos o martelo há umas duas ou três semanas. O convite veio há um mês e meio, mais ou menos. Foi tudo muito rápido. Que pressão. Agora podemos falar, podemos parar de mentir (risos)", disse ele ao site da colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Bruna Griphao prepara carreira de cantora

Na carreira de atriz desde a infância, Bruna Griphao decidiu dar os primeiros passos na música. Apaixonada por canto, ela resolveu se lançar como cantora durante o BBB 23. Ela deixou uma música gravada para ser lançada no início de fevereiro.

"Eu simplesmente vou lançar minha primeira música dia 06 de fevereiro em todas as plataformas digitais. Eu tô com essa cara e essa voz porque eu tô acabada de trabalhar, mas eu tô muito, muito feliz. Eu realmente nunca achei que isso fosse possível. Eu tenho me preparado, tenho estudado, tenho feito tudo pra isso acontecer e eu espero que vocês gostem", disse ela em um vídeo nas redes sociais.