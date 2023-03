BBB 23: Pai de Bruna Griphao dispara indireta na web: 'Traíra mor'

Após confusão de Bruna Griphao com Ricardo no BBB 23, o pai dela disparou indiretas nas redes sociais

O pai da atriz Bruna Griphao, Kakau Orphao, mostrou que está de olho em tudo o que acontece com a filha dentro do BBB 23, da Globo. Nesta terça-feira, 7, ele disparou indiretas nas redes sociais após ver a filha envolvida em confusões após o Jogo da Discórdia. Ela brigou com Ricardo, o Alface, e o pai dela alfinetou o brother.

Em um post nos stories do Instagram, o pai da atriz disse: “Distância de gente falsa! Traíra mor”. Então, ele ainda colocou o emoji de um alface no post.

Antes disso, Kakau Orphao ainda escreveu mais indiretas, como: “Urubu de confusão. Pode isso, Arnaldo?” e “Cadê os oportunistas?”.

Ricardo Alface muda de quarto no BBB 23

Na tarde desta terça-feira, 7, Ricardo (30) tomou uma decisão radical e abandonou o Quarto Deserto. Ele fez as suas malas e se mudou para o Quarto Fundo do Mar. Isso porque ele brigou com os seus aliados nas últimas horas.

Tudo começou quando Ricardo procurou os integrantes do quarto para falar sobre os acontecimentos da última noite. Nada contentes com as justificativas do brother, o grupo Deserto tentou alertar que o biomédico estava se aproximando demais dos rivais e a discussão começou.

Em meio a uma gritaria generalizada, Bruna (23) condenou as atitudes do brother, que trouxe uma treta antiga pra discussão: “Eu nunca te chamei de traíra, de maluco, nunca te chamei de nada disso”. Ricardo rebateu: “Falou sim, falou que eu precisava de tratamento, isso eu não esqueço não”. “

Ainda com os ânimos aflorados, Bruna detonou Ricardo enquanto chorava: “Você é agressivo, você é ruim, você é uma pessoa ruim. Olha como você é baixo. Você é a pessoa mais incoerente que eu já conheci na vida. Tudo o que fizerem com você eu vou bater palma, porque você merece”, declarou.