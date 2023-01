BBB 23: Novo casal? Paula e Cristian trocam carinhos na sala

Fred Nicácio apoia possível novo casal do BBB 23 ao ver Cristian e Paula trocando carinhos: 'Shippo!'

Na tarde desta quarta-feira, 25, Cristian e Paula ficaram abraçados e trocando carinhos no sofá da sala de estar do BBB 23, da Globo. Os dois ficaram lado a lado enquanto conversavam sobre o jogo.

Direto do quarto secreto, Fred Nicácio acompanhou a cena dos dois juntos e fez questão de manifestar que apoia um possível novo casal na casa. “Teremos um novo casal, Brasil? Eu shippo!”, disse ele.

Em outro momento, enquanto estava no quarto fundo do mar, Cristian contou que está carente. “Ai, Deus, meninas do Brasil, me ajudem”, brincou. Então, Key Alves sugeriu para Paula ficar com o rapaz. “Amiga, ele está desesperado, acho que você está perdendo tempo. Cristian ó, querendo real”, contou.

Por sua vez, Paula contou que já sabia disso. “Hoje ele falou assim: 'acordei carente'”, afirmou ela. E Gustavo rebateu: “E você, ao invés de dar um carinho pro homem...”. Paula respondeu: “O nome disso é dor de cabeça”.

Ao ouvir a conversa, Cristian declarou: “Vocês acham que eu dou dor de cabeça para as meninas?”. E Paula disse: “Dá não, Cristian, quem dá sou eu”. Aos risos, ele disse: “Não está errada também”.