BBB 23: Noites quentes de Key Alves e Gustavo viram piada na família do caubói

Grupo da família de Gustavo ficou cheio de memes do relacionamento com Key Alves no BBB 23

Que Key Alves e Gustavo gostam da cama, nós sabemos, e a família dele também. Segundo um primo do caubói, as safadezas já viraram piada na família.

Vinicícius Harres disse ao jornal 'Extra' que as cenas estão por todo o grupo da família, mas os parentes não estão envergonhados, não.

"A gente brinca, eu já falei com nosso avô. Ele escuta as conversas, mas disse que não viu as cenas. Fazemos piada porque sempre tivemos uma relação aberta. Acho que é algo inesperado por acontecer em um programa de televisão, com muita gente assistindo", disse.

Falar de sexo com a família é normal, segundo o primo. "Me colocando no lugar do Gustavo, talvez eu não fizesse o mesmo. Mas não tem o que comentar. Na nossa família, esses assuntos nunca foram tabu", garantiu.

Irmão conversou sobre assunto antes de Gustavo ir para o BBB

O irmão de Gustavo, Felipe Beneditini, teria falado diversas vezes sobre brecar em relação a fazer sexo, mas não deu certo."Falei várias vezes para meu irmão tentar se segurar ao máximo (em relação ao sexo), porque imaginei que poderia gerar polêmica. Gustavo disse que não iria fazer nada. Mas, agora, vamos fazer o quê? Não dá para criticá-lo. É um jogo, Key se tornou uma companhia. Tem horas que não dá para escapar. Acho que a tentação foi muito grande", disse.