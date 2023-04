BBB 23: No top 5, Bruna Griphao e Ricardo refletem sobre suas trajetórias no reality

Bruna Griphao e Ricardo refletiram sobre seus momentos no BBB 23 e relembraram a relação com outros participantes do programa

Bruna Griphao e Ricardo comentaram sobre suas trajetórias no BBB 23 - Reprodução/Globo