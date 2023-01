BBB 23: No quarto secreto, Fred Nicácio e Marília reagem a mudança na casa: “Indigesta”

Os participantes Fred Nicário e Marília reagiram à mudança de quarto de Antônio “Cara de Sapato” e Paula

Nesta quinta-feira, 26, uma movimentação na casa mais vigiada do Brasil surpreendeu os participantes Fred Nicácio e Marília, que estão no Quarto Secreto aguardando o resultado da primeira eliminação do BBB 23.

Enquanto assistiam às imagens da casa, a dupla assistiu Antônio “Cara de Sapato” e Paula saírem do Quarto Deserto e irem para o Quarto Fundo do Mar. “Que abuso chegar no quarto assim, de mala”, comentou o médico Nicácio.

O que incomodou o brother e a sister no quarto secreto foi que o grupo que está no “Fundo do Mar” já está organizado entre si, e o lutador de MMA e a participante que entrou pela casa de vidro estavam mais próximos do grupo que se formou no “Deserto”. “Indigesta essa mudança”, ainda comentou o apresentador do programa “Queer Eye Brasil” que assistia à cena.

Marília ainda acusou Paula: “Ela escuta e leva”. “Acho legal minha conexão com a Paula, mas ela está jogando com o outro grupo”, ainda ponderou Fred.

“Ele estava agora falando mal do [Cézar] Black, pegou as malas e foi para lá”, Marília surpreendida com a atitude de “Cara de Sapato”. E o médico que está no camarote adicionou: “É o extremo da cara de pau”.

Além de sugerir que o grupo do “Fundo do Mar” expulsarem os novos habitantes, Nicácio ainda comentou sobre o que o grupo poderia fazer para não ser ouvido pelos novos moradores do quarto: “Nosso grupo tem que ganhar o líder. Alguém do nosso grupo tem que ser o líder”.

Vem aí?

Ainda na manhã desta quinta-feira, o participante Gabriel Fop, que entrou no BBB 23 pela Casa de Vidro junto a Paula, fez promessas durante seu Raio-X no Confessionário da casa.

“Espero que possa contar, em último caso, que tenha ainda uma torcida por mim, alguém que se identifique, sabe que vou mexer na casa, por mais que eu erre, eu sou um cara jogador, que incomoda”, comentou o participante que se envolveu em polêmica por conta de viver um relacionamento tóxico com a atriz Bruna Griphao no reality-show da TV Globo.