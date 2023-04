BBB 23: No Quarto do Líder, Ricardo fica incrédulo ao receber recado da produção

Ricardo e Sarah Aline foram surpreendidos ao receberem uma mensagem de atenção da produção do BBB 23

Ricardo e Sarah Aline foram surpreendidos nesta terça-feira, 11, ao receberem uma mensagem da produção do BBB 23 enquanto estavam no Quarto do Líder.

Os brothers foram avisados que teriam que deixar o cômodo, e o biomédico não gostou de saber que seu reinado estava acabando. "Não... não vou sair. Eu não vou sair!", disse ele aos risos.

Após a mensagem, Sarah chegou a conclusão que o eliminado desta noite terá que se despedir na sala da casa. "A pessoa que vai embora hoje sai pela cozinha", comentou a sister. "Será, Sarah?", questionou o atual líder, que seguiu incrédulo por ter que deixar o quarto. "Não, não vou....please, God!", brincou.

Vale lembrar que após a eliminação desta terça-feira, acontecerá uma nova prova do líder e formação do paredão. "Na próxima terça-feira, após a eliminação, a gente vai fazer uma nova Prova do Líder e vamos formar um novo Paredão, dando início a uma sequência de eliminações", anunciou Tadeu Schmidt.

Veto na Prova do Líder

Nesta terça-feira, 11, Ricardo e Cezar Black se reuniram na despensa do BBB 23 e cogitaram a possibilidade de uma festa e uma Prova do Líder nos próximos dias. Durante a conversa, Alface brincou sobre seguir na liderança do jogo.

Cezar brincou com a situação e afirmou que ele será o novo líder do reality show. Após o comentário do colega de confinamento, Ricardo confessou que pretende vetar o brother da disputa: "Como, se eu vou vetar você? Que bicho otário", dispara.

