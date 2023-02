BBB 23: No paredão, Cara de Sapato é consolado por Amanda: ''Se abaixar a guarda, recebe um socão''

Lutador Cara de Sapato enfrenta Cezar Black e Fred Nicácio no sétimo paredão do BBB 23, e Amanda apoia o aliado no jogo

CARAS Digital Publicado em 27/02/2023, às 10h12 - Atualizado às 10h46