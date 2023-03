BBB 23: No edredom, Ricardo Alface faz promessa para Sarah Aline: ''Não vou''

Após discussão, Ricardo Alface faz promessa para Sarah Aline embaixo da coberta

O clima esquentou no BBB 23 após o Jogo da Discórdia nesta segunda-feira, 27. Depois de discutir com Cezar Black, Ricardo Alface ouviu algumas críticas de Sarah Aline sobre seu comportamento no bate boca.

Após acontecimentos, o biomédico conversou com a companheira embaixo do edredom e no ambiente do Quarto do Líder com luzes vermelhas.

"Fica tranquila comigo, tá? Não vou fazer mais 'caca'", prometeu Alface para a affair. Sarah Aline, então, tentou consolou o parceiro: "Eu também não tô aqui num lugar de te controlar. A gente entrou aqui sozinho. Não quero ter esse lugar, só me preocupo. Só isso. Ao mesmo tempo não posso deixar isso travar meu jogo, meus pensamentos".

"Tu acha que tô te atrapalhando?", perguntou Ricardo. "Não, mas eu tô querendo dizer que é bom a gente deixar isso explícito. [...] Não quero que você me coloque nesse mesmo lugar. Não estou te julgando, só tô falando coisas que eu não gostei de ver. Assim como quando você me viu discutindo com o Fred você não gostou da minha atitude", respondeu a sister.

Ricardo e Cezar discutem após Jogo da Discórdia: ''Vou te colocar no Paredão''

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 27, Ricardo e Cezar Black discutiram na sala em frente a outras sisters. Tudo começou quando Amanda e o enfermeiro comentaram sobre a dinâmica e o baiano declarou não ter gostado da atitude de Alface.

"Você citou meu nome, você falou da jogada e você citou que eu votei na Aline, ao mesmo tempo que eu dei o poder para a Aline. Achei muito sujo o que o Alface fez agora aqui (...) Você sabia qual foi a minha jogada. (...) Nunca joguei com a Amanda. Nessa hora, minha prioridade sou eu aqui dentro (...)", explicou Cezar Black o que o incomodou.

Falando mais alto que o biomédico, o enfermeiro deixou o colega de confinamento irritado e então iniciou uma discussão. "Você está fo****. Eu vou te colocar no Paredão", disparou Ricardo.

Os dois começaram a brigar e Amanda e Aline Wirley se meteram na discussão. "Você é covarde! Eu te falei um negócio agora e você vem falar aqui", gritou Ricardo para Cezar. Amanda e Aline também gritaram e Alface pediu para elas não se meteram.

Veja a discussão entre Ricardo e Cezar Black: