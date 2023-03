BBB 23: Médica, Amanda choca ao abusar do sal na comida: ''Querendo matar todo mundo''

Ao temperar comida, Amanda choca com quantidade de sal e internautas brincam que médica quer eliminar os concorrentes

A sister Amanda surpreendeu ao ir para cozinha fazer a comida com um tempero bem exagerado. Neste sábado, 18, a médica preparou uma refeição no VIP que chamou a atenção dos internautas. Isso porque, ela abusou do sal.

Conhecedora do mal que a quantidade excessiva de sódio faz ao organismo, visto que ela é formada em medicina, a participante do reality chocou ao aparecer colocando bastante sal na comida.

Com uma colher grande, ela pegou o item mais de uma vez e foi jogando sem dó na panela. Claro que a web logo reagiu com a atitude.

"Moça, tem um pouco de comida no seu sal, viu?", brincou uma pessoa. "Tentando eliminar os concorrentes pela pressão (alta) hmmmm", falou outra sobre a tática da participante. "Amanda no hospital: o senhor precisa diminuir o sal da sua dieta! Amanda cozinhando", comparou mais um na postura da médica.

Veja o momento de Amanda colocando sal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Internautas detona Amanda por fala maldosa sobre Dania

Nesta sexta-feira, 17, alguns internautas estão bastante revoltados e até pediram a eliminação da médica Amanda Meirelles do Big Brother Brasil 23! Isso se dá por conta de alguns vídeos que estão circulando onde a sister chama a mexicana Dania Mendez de “marmita” do lutador de MMA Antônio Cara de Sapato.

“(Black) Quer colocar o 'garfito' na sua 'marmita'”, diz Amanda, na rodinha de amigos, ao falar de Cara de Sapato, pouco antes do lutador assediar a integrante intercambista. Além dele, MC Guimê também foi expulso pelo mesmo motivo.

Os internautas detonaram a fala de Amanda, classificando ela como machista. “Que mulher doente! Chamando a Dania de marmita!”, comentou uma, bastante indignada. “Defende abusador, quer acolher assediador, é racista e tem fala machista”, apontou uma outra. “Amanda coerente? Primeiro defendeu o Gabriel Fop, que também forçou a barra, agora o Sapato, que foi expulso. E ela sabendo que foi algo em relação a assédio. É triste”, exaltou uma terceira internauta.