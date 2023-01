BBB 23: MC Guimê reúne brothers para combinar votos: "Seria um paredão mais suave"

Em conversa com os brothers do Quarto Deserto, MC Guimê cita dupla que considera mais fraca para encarrar no paredão

Os integrantes do Quarto Deserto se reuniram nesta sexta-feira, 20, para conversarem sobre jogo. MC Guimê, que acredita que será alvo dos participantes do outro cômodo, decidiu combinar votos com os colegas para tentar se salvar da eliminação caso seja indicado ao paredão.

"Nós pedimos o que para as Líderes: vocês tenham a compreensão de que vocês podem colocar dupla A, B ou C, só que têm duplas que são mais fortes do que as outras e quem está no risco é alguém do nosso grupo, o grupo grande. Esse grupo grande tem duas duplas muito no risco: Guimê e Tina e Gabriel e Paula. Estão muito no risco", afirmou o cantor.

Em seguida, ele explicou que caso vença a Prova do Anjo, pretende imunizar a outra dupla que está em risco, contudo, essa atitude fará com que ele seja o mais votado para ir ao paredão, que será formado no próximo domingo, 22.

"Se ganhar a imunização, já tinha combinado de dar para Gabriel e Paula só que assinando contrato de [eu estar no] primeiro Paredão do BBB, que isso vai acontecer. Se Paula e Gabriel ganham imunização e dão para Guimê e Tina, assinam, eles, o Paredão [estar na berlinda]", ressaltou.

Dupla para encarar o paredão

Contando que pode ser indicado para o paredão pelo outro grupo da casa, Guimê expôs qual dupla acha "mais fácil" encarar na berlinda para poder escapar da eliminação: Domitila e Cezar Black ou Cristian e Marvvila.

"Ninguém quer, mas se estamos aqui, estamos prontos para o game. O que podemos fazer para aliviar... Domitila e Black são a dupla mais fraca de lá. Segunda dupla, Cristian e Marvvila. Eu me sentiria muito mais confortável, já que estou colocando o meu na reta para defender os meus... gostaria que... Se todo mundo for em Domitila e Black... seria um Paredão mais suave para nós", completou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!