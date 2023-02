BBB 23: MC Guimê fala sobre o futuro do jogo: 'O couro vai comer'

MC Guimê conversa sobre os rumos do jogo do BBB 23 e reflete sobre o fim do jogo em grupo

O cantor MC Guimê teve uma conversa com Bruna Griphao e Sarah Aline durante a festa do líder Cezar Black no BBB 23, da Globo. Ele contou que acredita que o jogo em grupo acabou e pode ser alvo dos rivais no próximo paredão.

"Independente de quem ganhar o Líder, não tem mais esse bagulho de grupo", disse ele, e completou: "Eu tenho uma parceria com a Sarah, que ela não precisa nem falar, eu imagino que ia questionar votar em mim. Tem gente da galera ali que vota em mim. Igual lá do nosso quarto, tem gente que vota em tal pessoa e tem gente que não vota. O couro vai comer".

Então, Bruna opinou: "Se eu tiver que fazer alguma coisa que não concorde, eu vou sair por um jogo que nem é meu". E Sarah Aline concordou: "Por uma decisão do grupo. Eu penso nisso também. Tem coisa que me sufoca, me apaga, no sentido de assumir o game".

Cezar detona Cara de Sapato

O clima ficou tenso entre Cezar Black e Cara de Sapato na casa do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira, 20. Isso porque eles se desentenderam quando o assunto do Jogo da Discórdia veio à tona.

“Voltou a situação do Jogo da Discórdia e, como sempre, Sapato, sempre se sentindo o Superman, defensor dos fracos e oprimidos, quer botar a conta da briga lá em mim”, disse Black para seus aliados. Logo depois, ele continuou: “Ele nunca fala dele, sempre tentando defender alguém. Se hoje a galera acha que a Amanda é o elo fraco, é por conta dele. Quer sempre ficar defendendo ela, botando debaixo da asa dele, como se a Amanda fosse fraca, coitada. Ela vai sempre atrás do Sapato. Ele não deixa ela se desenvolver sozinha”, finalizou.