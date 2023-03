BBB 23: MC Guimê explica como começou a treta com Cara de Sapato

MC Guimê dá detalhes do que aconteceu para ter se estranhado com Cara de Sapato no BBB 23: 'Não consegui disfarçar'

O cantor MC Guimê se pronunciou sobre a briga que teve comCara de Sapato na madrugada desta quinta-feira, 2, no BBB 23, da Globo. Ele contou para Aline Wirley e Bruna Griphao que os dois se estranharam quando ele perguntou sobre a aproximação de Cara de Sapato e Gustavo ao longo do jogo.

“Eu estava falando com o Alface na hora, de game. Aí ele chegou, eeu não consegui disfarçar o assunto. Talvez por efeito dos drinks, não deu dois minutos e eu já falei: 'mano, aproveitando que você está aqui, estou falando que fiquei chateado com tal situação'. Ele já levou outro exemplo: 'então vou ficar chateado com o Alface porque ele fecha com a Sarah e ela vota em mim'. Aí entrou nesse resenha”, contou.

E Bruna defendeu o lutador. “Mas é direito dele se ele quiser ficar chateado também”. Assim, Guimê explicou: “O Sapato e eu temos essa coisa de 'ah, você não me deixa falar'. E começou a esquentar o clima. Foi por causa disso”.

Então, Aline opinou: “É muito interessante te ver nesse lugar, falando não só do jogo especificamente, mas de alguma coisa que te tocou. Porque você gosta do Sapato. É mais do que jogo, só que obviamente isso vai interferir no jogo”. Por fim, Bruna brincou: “É o famoso e velho ciúme”.

MC Guimê e Cara de Sapato fazem as pazes

Depois da discussão, MC Guimê e Cara de Sapato fizeram as pazes. “Sei que te desgastou, desgastou eu, não precisava. São coisas do futuro, deixa fluir. Já que chegou nesse resumo, foi um bagulho que guardei no coração, não só contigo, mas com você, principalmente”, explicou Guimê.

Ricardo, então, lembrou que o cantor ficou incomodado até com torpedo dele para Gustavo. Bruna Griphao, que estava no mesmo ambiente, questionou o signo do cantor e disse que ele é “dramático”. “Você é ciumento. Você tem que entender que, nesse momento do jogo, vocês construíram uma relação pós isso, muito mais forte agora”, destacou a atriz. Em seguida, o cantor abraçou o lutador de MMA.