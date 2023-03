BBB 23: MC Guimê examina escolha para colar do anjo e Ricardo opina: "Não tem como eu estar na reta"

MC Guimê e Ricardo especulam os próximos passos do jogo e as possíveis escolhas para imunidade

Depois da segunda vitória consecutiva como anjo, MC Guimê se reuniu com os aliados do Grupo Deserto para decidir quem será imunizado neste domingo, 04.

O cantor perguntou para Ricardo se ele acha que está na reta nesta semana: "Não tem como eu estar na reta, porque a Sarah não vota em mim".

Os brothers especularam qual deles vai ser o alvo do outro grupo e conversaram sobre as opções, que são o próprio MC Guimê, Aline Wirley, Amanda e Larissa.

"Se não tiver opção, por exemplo, se você der pra Amanda, aí eles vão na Aline. Se você der pra Aline, eles vão na Amanda", examinou Larissa.

Os participantes do BBB 23 fizeram mais uma prova do anjo e o campeão foi o MC Guimê. Na primeira rodada, os brothers e sisters tiveram que conquistar cubos para formar uma formar a letra M.

Eles conquistaram a pontuação ao arremessar um disco em uma pista e também podiam retirar os personagens dos colegas do jogo. O primeiro a completar a letra M foi o campeão da prova.

Com o poder do anjo, MC Guimê escolheu dois participantes para cumprir o castigo do monstro, que é ficar vestido de manipulador e de marionete. Ele indicou Gabriel Santana e Marvvila.

MC Guimê leu o Castigo do Monstro: "Monstro Marionete. Escolha duas pessoas para o castigo do monstro. Uma deverá ser a marionete, e a outra terá que manipular a marionete. Ambas deverão passar o tempo todo conectadas. Ao sinal do monstro, a dupla terá que ir ao palco montado no gramado e divertir todo mundo com sua apresentação. Cada castigado perde 300 estalecas. Quem estiver no VIP vai direto para a Xepa".

Além disso, o cantor também definiu quem vai participar do almoço do anjo com ele e convidou Cara de Sapato, Amanda e Ricardo.