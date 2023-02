BBB 23: Mc Guimê é eliminado da Prova do Líder: ''Atenção''

Após quase 11 horas na prova de resistência, Mc Guimê foi eliminado por infração

O cantor Mc Guimê (30) foi eliminado da Prova do Líder nesta sexta-feira, 17, por cometer uma infração. Após quase 11 horas na disputa, o participante foi retirado da competição por um chamado do Big Boss.

Ao que tudo indica, o marido de Lexa (27) teria dormido e logo foi advertido pela produção. "Atenção! Guimê: eliminado!", gritaram avisando o artista para se retirar.

Na rede social, a sogra do cantor, Darlin Ferrattry (44), reagiu à eliminação do genro. "Mas foi um guerreiro e lutou até onde conseguiu! Ele queria tanto ganhar porque a festa seria no dia do aniversário da Lexa. Lexinha está orgulhosa dele e todos nós", declarou a mãe da cantora.

Mc Guimê foi o décimo quarto eliminado. Minutos antes de sua eliminação, Amanda havia desistido. Até o nono brother que saia havia a possibilidade de retirar uma consequência, uma delas era de ir direto para o Paredão. O youtuber Fred foi quem tirou o card com a penalidade.

MC Guimê nota brother em isolamento mas não se comove com situação

Nesta quinta-feira, 16, o cantor de funk MC Guimê estava conversando com a atriz Bruna Griphao e com o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato sobre alguns colegas de confinamento do Big Brother Brasil 23 que o incomodaram durante a última semana na casa mais vigiada do país.

O que mais chamou a atenção foi quando citou Cezar Black, falando que sabe que o enfermeiro desabafou de forma emocionada, mas decidiu ficar distante do baiano por conta de uma questão dele mesmo do jogo.

“Passou do ponto. Eu vi que ele chorou e tal. Entendo o que o cara deve estar sentindo, porém, para mim, passou totalmente do limite. E outras pessoas, até mesmo dentro da casa, riram... E tiveram pessoas que acharam normal”, revelou o cantor.