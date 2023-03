BBB 23: MC Guimê e Cara de Sapato se entendem após discussão: "Não precisava"

FIM DO CONFLITO!

Após treta entre MC Guimê e Cara de Sapato na festa, Ricardo e Bruna Griphao incentivaram dupla a fazer as pazes

MC Guimê e Cara de Sapato fizeram as pazes após uma discussão sobre as prioridades deles dentro do reality.

O cantor havia exposto uma chateação pelo lutador ter priorizado Gustavo em um momento do jogo, mas se acertou com o atleta e pediu desculpas a ele.

“Sei que te desgastou, desgastou eu, não precisava. São coisas do futuro, deixa fluir. Já que chegou nesse resumo, foi um bagulho que guardei no coração, não só contigo, mas com você, principalmente”, explicou Guimê.

Ricardo, então, lembrou que o cantor ficou incomodado até com torpedo dele para Gustavo. Bruna Griphao, que estava no mesmo ambiente, questionou o signo do cantor e disse que ele é “dramático”.

“Você é ciumento. Você tem que entender que, nesse momento do jogo, vocês construíram uma relação pós isso, muito mais forte agora”, destacou a atriz. Em seguida, o cantor abraçou o lutador de MMA.

BBB 23: MC Guimê abre o jogo com Cara de Sapato: "Temos um embate"

Em uma conversa entre MC Guimê, Ricardo e Cara de Sapato, o cantor comentou com o lutador que vai chegar um momento do jogo em que eles precisarão votar de uma forma "cada um por si".

“Tu é meu irmão, eu te amo, quero levar a tua amizade pra sempre. Mas eu e você temos um embate de jogo, porque querendo ou não, você acreditava muito num cara que era meu maior adversário aqui dentro. Pode ser que um dia eu priorize o Fredinho do que você”, disse Guimê.

Cara de Sapato diz que "pode ser" e que é algo normal no jogo. “Não é sobre desrespeitar ou não gostar, mas é que o jogo está chegando nessa situação. Vai acontecer isso”, acrescentou o cantor.

O cantor afirma que Cara de Sapato "fechava" com Gustavo e não com ele. “Chegou um momento em que você acreditou mais nele do que em mim”, lembrou o MC.

Ricardo, então, afirmou que, se precisar votar entre Sarah Aline e Cara de Sapato, ele prefere proteger a psicóloga, que segundo ele, é uma pessoa que quer na final do programa.