BBB 23: MC Guimê e Bruna Griphao revelam seus rankings de prioridades: "Alface"

Durante conversa nesta madrugada, MC Guimê e a Bruna Griphao revelaram os respectivos "Top-8" de cada um

Durante a madrugada desta segunda-feira, 06, Bruna Griphao e MC Guimê conversaram na área externa da casa mais vigiada do Brasil.

Ao falar sobre as prioridades dentro do BBB 23, a dupla resolveram ranquear os respectivos "Top-8" de cada um no reality. O cantor foi o primeiro a falar a sua lista.

"Amandinha seria a oitava, mas não deixaria de ser dentro das outras pessoas. Ainda pode muita coisa rolar. Gosto muito dela, mas não me sinto a prioridade dela e tá tudo certo. Larinha, sete. Seis, Sapato. Cinco, Fredinho. Quatro, Mami. Três ou dois, aí não sei. Você ou Alface. Aí depende do que rolar aqui. E um, eu", resumiu MC Guimê.

Em seguida, Bruna Griphao expôs o seu ranking e deu mais detalhes sobre as suas dúvidas entre algumas das posições.

"Oitavo, Amandinha. Tenho vários momentos que amo a Amandinha, mas tem outros sinto que a gente dá uma batidas de frente, mas tudo certo. Amo o Alface, mas inegável que tenho minhas mágoas e tá tudo certo. Sete", disse a atriz.

"Aí seis eu acho que hoje é a Mami, real. A Mami e o Papato estão num lugar muito parecido, mas pode mudar muito. Eu também tenho me conectado muito com a Mami, e sinto que ela tem uma áurea, um negócio. Mas vou deixar a Mami no seis e o Papato no cinco. Amo o Papato, muito, de paixão", continuou a sister.

"Quatro, Fredinho. Você e Lari, dois ou três. Mesma coisa. Sinto que a Lari sente que tem que se manter leal a mim, mas sinto que o coração dela talvez o Fredinho fale mais alto", completou Bruna Griphao.

BBB 23: MC Guimê compara acordo revelado por Ricardo com relação de Fred e Marvvila: "É a mesma fita"

Em conversa com Cara de Sapato, Aline Wirley e Amanda, MC Guimê comentou sobre a estratégia de Ricardo em combinar de não trocar voto com Gustavo. O músico comparou o combinado entre os brothers com a relação que Fred tem com Marvvila e disse que é uma zona de conforto.