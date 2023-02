BBB 23: MC Guimê e Aline Wirley têm briga feia por causa de Marvvila

Após guerra de espuma no BBB 23, Aline Wirley se revoltou com Marvvila e MC Guimê foi tirar satisfações

A casa mais vigiada do Brasil não dormiu na madrugada desta quinta-feira, 16. Depois da festa do líder, os confinados decidiram esticar a noite com uma guerra de espuma de barbear dentro do quarto. Aline Wirley (41) não curtiu a festança e acabou sendo grossa com Marvvila (23). MC Guimê (30) tomou as dores da cantora e resolveu tirar satisfação com a ex-girl band.

Tudo começou quando Aline segurou Marvvila bruscamente para retirá-la de sua frente e sair do quarto, como se ela fosse a responsável pela brincadeira. A cantora de pagode ficou ressentida com a forma que foi tratada pela colega de confinamento e as duas conversaram no banheiro: “Eu fiquei chateada porque você falou direto comigo”, disse após receber um pedido de desculpas da ex-rouge.

Aline ainda tentou apaziguar os ânimos ao evidenciar que não tinha nada contra a cantora, foi apenas uma situação isolada: “Tudo bem, tá tudo bem entre nós. Não era nada com você”, explicou. Mas MC Guimê, que entrou no banheiro bem na hora e decidiu conversar com Aline.

O funkeiro saiu em defesa de Marvvila e da guerra de espuma: “Na última vez embaçaram em nós, porque cantou música e jogou almofada. Então, a espuma também está errada.”, rebateu. Fred (33), que estava ao lado dançando com Bruna Griphao (23), concordou com o cantor: “Entendo o ponto de vista dela. Também não é certo, mami, você embaçar na Marvvila”.

“Guimezinho, eu não embacei na Marvvila”, Aline disparou e então explicou o estresse: “Você quer que faça o quê? Que eu pare a porta e fale para ninguém vai entrar? Eu nunca parei na porta. Várias vezes entraram, em várias festas, eu continuei dormindo na minha, dormindo e não falei nada”, ela ainda relembrou a vez que foi pisoteada num pós-festa.

Guime tentou se defender dizendo que a farra sempre chegava ao fim: “Mas depois não parou? Parou, por causa de Sapato e você que mais embaçaram em todo mundo” e continuou: “Quando entra no quarto já está errado tanto a música quanto a espuma. Eu entendo que não é seu pessoal”, Aline concordou com o cantor.

maior treta, o fred e a bruna pic.twitter.com/iW2Oqx9Yuh — livia 🐏 (@licoments) February 16, 2023

Guerra de espuma após festa termina em confusão:

Aline Wirley não foi a única sister a se chatear com a guerra de espuma.Larissa (24) também ficou desconfortável ao entrar no quarto e receber espuma no rosto por Marvvila. Irritada, a sister gritou: “Pegou dentro do meu olho!”, e foi para o banheiro tentar limpar. Lá, ela encontrou a ex-rouge e as duas desabafaram.

"Já tomei banho. Eu falei para parar de jogar", disparou Larissa. "Esse tipo de coisa não tem graça", disse Aline, que acrescentou: "As pessoas se passam". Sarah Aline (25) entrou na conversa: "Foi o Alface, briga com ele", entregou. "Não pedi isso. Nada a ver, lavei o cabelo hoje. Que brincadeira imbecil", afirmou a psicóloga, que completou: "Passou do limite. Nada a ver, brincadeira de quinta série".