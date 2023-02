BBB 23: MC Guimê detona atitude de sister: "Está sendo traíra"

O cantor MC Guimê conversou com Bruna Griphao e avaliou o comportamento de sua rival

MC Guimê conversou com Bruna Griphao no quarto do Líder do BBB 23 e aproveitou para analisar as relações entre os integrantes do quarto Fundo do Mar.

O cantor falou sobre o jogo de Key Alves e as atitudes dela com Fred Nicácio. "Do mesmo jeito que eu falava pro Sapato e agora vocês estão entendendo mais, você eu acho que já via isso, a Key é fechadona com o Fred [Nicácio]. E, pra mim, nunca existiu isso de 'ela tá falando mal, não concorda com o mano assim, assado'", disse o funkeiro.

E seguiu: "Mas será que ela fala mesmo pro cara isso? Será que tá claro pro cara? Então, ela está sendo traíra com o cara se ela tá falando do cara. Sapato já chegou ao caso de falar comigo que eles não jogam juntos. Falei: 'Como assim, meu irmão?'. Tá nítido pra mim que joga", afirmou Guimê.

Vale lembrar que durante o Jogo da Discórdia desta última segunda-feira, 27, Larissa expôs que Key já falou de Fred Nicácio, seu aliado do jogo. "Segundo, todo mundo aqui tá falando sobre intenção do Fredão, a Key foi uma das pessoas que falou pra todo mundo da casa que ela não concordava com várias atitudes tuas, que ela estava enxergando o que todo mundo enxergava", revelou a sister.

Key chama adversários de hipócrita

Na madrugada desta terça-feira, 28, em papo com Cezar Black na academia da casa do BBB 23, Key Alves repercutiu sobre o Jogo da Discórdia. A jogadora de vôlei criticou o jogo de seus adversários no jogo, os integrantes do Quarto Deserto.

"Alguém falou assim: 'você dá opinião de coisa que você nem tá no meio'. E fez igualzinho... Eles são muito hipócritas, eles apontam os erros nossos, só que eles não assumem os deles. E a gente assume o nosso, mano. Me poupe", disse a sister, que em seguida avaliou o próprio jogo.

