BBB 23: MC Guimê desabafa sobre infância difícil e revela diagnóstico: “Atraso mental”

MC Guimê abriu o coração com os brothers do BBB 23 e falou sobre as dificuldades que enfrentou na infância

MC Guimê (30) decidiu desabafar com os confinados do BBB 23 e na madrugada desta sexta-feira, 03, após a prova do líder, se abriu sobre a sua história de vida. O funkeiro revelou que passou por dificuldades financeiras desde a infância e revelou um diagnóstico que o acompanhou por toda vida, deixando os brothers emocionados com o relato.

O marido de Lexa (27) ainda contou que precisou superar alguns problemas de saúde desde o seu nascimento: “Nasci prematuro. Fui diagnosticado e teria quatro anos de atraso mental, ia precisar de cadeira de rodas”, o funkeiro disse emocionado, e explicou que o diagnóstico não o limitou: “Através de muita fé e oração, eu superei tudo isso. Então, eu acredito que Deus tem um propósito para mim", disse.

Segundo Guime, ele veio ao mundo com o propósito de ajudar seus pais e por isso, começou a trabalhar muito cedo: “Desde muito novo eu me cobrava muito por precisar ajudar minha família, fazer algo a mais. Tanto que quis começar muito novo, com 11 anos fui atrás do meu primeiro emprego”, e continuou: “Meu pai diz que eu sou a resposta da oração dele”, revelou durante a conversa.

O MC contou ainda que conseguiu seu primeiro emprego aos 12 anos, em um bazar de materiais escolares e que desde então, nada surgiu fácil em sua vida.

MC Guimê canta música de Lexa e cantora baba

Momento fofura! Na madrugada da última quinta-feira, 02, os brothers levaram a festa do líder para dentro da casa, depois que a reunião externa terminou. Foi quando MC Guimê, decidiu puxar um coro de uma música da esposa: “Sapequinha”, uma parceria entre Lexa e MC Lan.

Emocionada fora da casa mais vigiada do Brasil, Lexa se derreteu nas redes sociais pelo amado: "Tenha um marido que te divulga como o meu HAHAHAHAHA! Amei te ver feliz! Amei a galera nessa vibe! Esse “Guilherminho” bagunceiro é a minha versão favorita", disse Lexa na legenda da publicação.