BBB 23: MC Guimê desabafa sobre atitude de Cristian: "Surpreso com tamanha maldade"

Em conversa com Aline Wirley, MC Guimê confessou que ficou surpreso com a história envolvendo Cristian

Nesta segunda-feira, 13, MC Guimê conversou com Aline Wirley no jardim da casa do BBB 23 sobre a situação envolvendo Cristian, desmascarado após a formação do paredão, quando Sarah Aline expôs para Ricardo que o brother se aproximou dos integrantes do Quarto Deserto para colher informações, o que causou uma grande confusão entre os participantes.



Durante a conversa, a cantora revelou que o empresário disse mais cedo que os colegas do quarto Fundo do Mar também articularam para a formação do Paredão deste último domingo, 13, e o funkeiro desabafou sobre a situação.

"Fiquei surpreso com tamanha maldade que foi envolvida a parte dele. Acredito sim que ele errou muito, por isso que aconteceu essa gravidade ontem, o barato chegou num nível extremo que a casa explodiu, mas eu não discordo de que tem pessoas ali jogando, como ontem na conversa com o Fred Nicácio, ele quis expor essa situação pra se defender", disse o marido de Lexa.

Em seguida, Guimê explicou o motivo de estar mais quieto na casa. "O que mais talvez pode prejudicar meu jogo é essa cobrança em mim, pessoal, em querer ser muito bom com os outros, que isso eu faço lá na rua. Agora é o momento que o silêncio é ouro pra mim", completou o brother.

Vale lembrar que o funkeiro está no paredão ao lado de Amanda, Bruno e Paula. Ele foi indicado pelo líder da semana, Gustavo. Bruno foi parar na berlinda após o fazendeiro atender o Big Fone. Paula foi indicada por Key Alves, que ganhou o Poder Curinga. E Amanda foi pelos votos da casa.

