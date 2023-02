BBB 23: MC Guimê decreta o fim da aliança com brother: 'Não estamos mais jogando juntos'

Após eliminação de Paula do BBB 23, MC Guimê revela que rompeu a parceria com brother para as próximas semanas de jogo e revela o motivo

O cantor MC Guimê surpreendeu ao revelar que rompeu a aliança com um dos participantes do BBB 23, da Globo. Após a eliminação de Paula na noite de terça-feira, 14, ele contou que não quer mais falar de jogo com Antonio Cara de Sapato. Ele declarou que não gostou de ser indicado ao paredão pelo líder Gustavo, que é um aliado de Cara de Sapato.

Em conversa com Ricardo e Bruna Griphao, o cantor revelou os seus motivos para o rompimento. "Quando eu fui votado, eu levantei pra ele que o aliado dele [Cowboy] me indicou pro Paredão. Que alguma coisa estava confusa. Ele até então era meu aliado e o aliado dele no game me indicou", disse ele.

E completou: "Ele foi respeitoso, disse que entendia. Então suave, ele entendeu que não estamos mais jogando juntos. Isso não é nada fixo, mas eu falei pra ele que a gente não jogaria mais junto se eu voltar do Paredão".

Por fim, Guimê deixou claro que o rompimento é apenas no jogo. "Eu adoro o Sapato, mas ele não concorda com meu jogo e falou pra mim que eu ia sair, ele confia mais no Cowboy. Em uma semana, talvez 15 dias eu queria muito jogar com ele, mas hoje em dia não dá, eu preciso desse tempo sobre jogo", afirmou ele, e completou: "Quem não entende meu game, tá tudo certo, mas não dá mais pra ficar com essa de aliado".

MC Guimê desabafa sobre atitude de Cristian

Em uma conversa com Aline Wirley no BBB 23, MC Guimê opinou sobre Cristian, que foi desmascarado pelos brothers nesta semana. "Fiquei surpreso com tamanha maldade que foi envolvida a parte dele. Acredito sim que ele errou muito, por isso que aconteceu essa gravidade ontem, o barato chegou num nível extremo que a casa explodiu, mas eu não discordo de que tem pessoas ali jogando, como ontem na conversa com o Fred Nicácio, ele quis expor essa situação pra se defender", disse o marido de Lexa.

Em seguida, Guimê explicou o motivo de estar mais quieto na casa. "O que mais talvez pode prejudicar meu jogo é essa cobrança em mim, pessoal, em querer ser muito bom com os outros, que isso eu faço lá na rua. Agora é o momento que o silêncio é ouro pra mim", completou o brother.