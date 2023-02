BBB 23: MC Guimê canta música de Lexa e cantora baba: ''Tenha um marido que te divulga''

Após festa do líder, brothers se animam na casa do BBB 23 e MC Guimê puxa coro de música da esposa, Lexa

A cantora Lexa (27) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 02, para dividir com os fãs sua felicidade ao ver um momento do marido, MC Guimê (30), no BBB 23!

Após a festa do líder, os brothers ainda estavam muito agitados e continuaram a festa dentro da casa do reality show, já na manhã desta quinta-feira. Ao ver o funkeiro puxando coro de sua música, Sapequinha, parceria com MC Lan, Lexa se derreteu.

No Quarto Fundo do Mar, os participantes do programa fizeram uma guerra de bichinhos de pelúcia, e na sequência, soltaram o gogó e cantaram a canção da esposa de Guimê.

"Tenha um marido que te divulga como o meu HAHAHAHAHA! Amei te ver feliz! Amei a galera nessa vibe! Esse “Guilherminho” bagunceiro é a minha versão favorita", escreveu Lexa na legenda da publicação.

Recentemente, a cantora prometeu recompensa generosa para o fã que achasse o vídeo de Guimê falando dela nas redes sociais. "Gente alguém tem o vídeo do Guime falando de mim agora???? Por favor", pediu ela. "Quem tiver o vídeo completo e me mandar agora eu faço um pix de 300 HAHAHAHAHA do guime falando de mim", avisou.

Confira o momento de MC Guimê cantando música da mulher, Lexa:

BBB 23: Mãe de Cara de Sapato posta foto do lutador com Amanda e agita a web

Após Antonio 'Cara de Sapato' Jr. (32) dar a entender que tem alguém fora da casa do BBB 23 durante sua festa na noite de quarta-feira, 01, a mãe do lutador fez um post misterioso nas redes sociais!

Dona Wilma Teresa compartilhou uma foto do filho feita na festa do atleta, em que ele aparece ao lado da sister Amanda (31). Os dois entraram juntos como dupla no reality, e desde então, ganharam a torcida do público para engatarem um romance. Parece que até a mãe do brother torce para uma aproximação mais íntima entre os dois no programa comandado por Tadeu Schmidt (48). "Vamos aguardar o desenrolar dessa história", escreveu a mãe de Cara de Sapato na legenda do post, deixando no ar incentivo ao possível affair.

