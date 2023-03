BBB 23: MC Guimê agradece festa em meio à acusações de assédio

Líder da semana, MC Guimê celebrou sua festa durante o Raio-X desta manhã no BBB 23: “Realizado”

MC Guimê (30) usou seu Raio-X desta manhã para falar sobre a festa do líder que recebeu na noite da última quarta-feira, 15. Visivelmente emocionado, o funkeiro agradeceu a produção do BBB 23 pelos detalhes da noitada. Mas fora da casa mais vigiada do Brasil, correm acusações de assédio pelo contato forçado com a mexicana Dania Mendez (31) durante a celebração.

No vídeo diário, o cantor agradeceu: "Aqui no BBB, onde a magia acontece. Muito maneira a festa de ontem. Estou muito feliz, muito realizado. Tocou minha música nova, tocou música nova de artistas que eu gosto, tocou músicas que eu tinha pedido no repertório e me emocionaram. Chorei para caramba”, ele contou.

Para finalizar, o confinado ainda revelou que já está com a mente na próxima liderança da casa: “Estou muito realizado pela festa de ontem. Meu Raio-X de hoje é só gratidão, de coração. Obrigado, Big Brother. Agora, temos Prova do Líder e vamos daquele jeito, foco máximo.”. Enquanto isso, internautas pedem a expulsão do brother por acariciar a sister mexicana sem consentimento.

Raio x de hoje do Mc Guime é só gratidão 👀 #BBB23pic.twitter.com/MXCkDrCk85 — milrbcc (@milenaribeirocc) March 16, 2023

Entenda o que aconteceu na última festa:

O comportamento de MC Guimê em sua festa do líder gerou grande repercussão nas redes sociais. Além de beber demais e passar um vexame com uma queda, o funkeiro está sendo acusado de assédio depois de alguns flagras lamentáveis durante a noitada.

Durante o decorrer da festa, Guimê ficou encarando e tentou por mais de uma vez acariciar Dania Mendez. No momento mais absurdo, ele acariciou as costas da sister, que retirou a mão do cantor assim que notou. Em outro flagra que circula nas redes sociais, ele colocou a mão no bumbum da mexicana. A web reagiu acusando o brother de assediar Dania e pede a expulsão do cantor. Lexa, esposa de Guimê, também surgiu bastante abalada e reagiu às acusações.