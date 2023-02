BBB 23: MC Guimê abre o coração e fala sobre relacionamento com Lexa: "É minha base"

No Almoço do Anjo, MC Guimê se emocionou ao falar sobre seu relacionamento com a cantora Lexa

CARAS Digital Publicado em 27/02/2023, às 16h55

MC Guimê se declara para Lexa - Reprodução/Globo