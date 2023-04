BBB 23: Marvvila reage ao receber o título de planta: 'Fui verdadeira'

Eliminada do BBB 23, Marvvila opina ao ver que foi chamada de planta ao longo do reality show e impressiona com seu relato: 'Sentia uma coisa forçada'

Durante o programa Bate-Papo BBB, a cantora Marvvila (23) opinou sobre ter recebido o título de planta em sua participação no BBB 23, da Globo. Ela foi eliminada na noite de terça-feira, 4, ao enfrentar Amanda (31), Domitila (38) e Larissa (24) no 12º paredão, sendo que foi sua primeira ida à berlinda. Na conversa, ela deu a sua opinião sobre ter sido vista como planta no reality show.

Ao ver questionada se viu que o seu jogo foi como uma planta na areação, ela disse: "No jogo, acaba que lá de dentro você vê que não basta só você expor, falar o que você acha de alguém, conversar com seus aliados... não é o suficiente pra ter o grande destaque. Você tá lá dentro, vê que de fato pra se destacar é é muito de embate mesmo, de chamar, bater no peito, brigar, bater de frente. Essa é a grande diferença lá".

"Eu acho que sim, eu fui uma planta por conta disso, entendeu? Porque lá dentro eu até falei que esperava que tivesse pessoas que me irritassem mais, porque também tenho os meus momentos de raiva, mostrei o pouco disso, mas se tivesse eu ia mostrar. Algumas coisas que eu via, ficava: 'Tá forçando a barra, tá querendo aparecer, tá fazendo VT'. Eu falava: 'Eu vou fazer o que sinto. Se eu for planta, pelo menos fui verdadeira'. Já muitas pessoas repetindo situações já resolvidas, chamando embates que já estavam mais do que saturados, mas que pra mim ali, vendo de perto, eu sentia uma coisa forçada, mas não sei como imprime na TV", afirmou.

Por fim, Marvvila contou sobre a sua posição no jogo. "Então eu falei: 'Vou ser verdadeira'. Não vou chegar e forçar algo pra falar 'vem cá agora, vou brigar com você agora, pra fazer VT'. Eu não sou isso e nem sei fingir e foi isso, temos uma plantinha pagodeira", contou.

Tadeu Schmidt falou sobre a posição de Marvvila no BBB 23

Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt falou sobre como viu o jogo de Marvvila no BBB 23. "E a Marvvila encara o paredão pela primeira vez, faltando 21 dias para terminar o BBB. É a última estreante. Nem por isso vive dias tranquilos. Um dia desses, a Marvvila dizia o seguinte: 'quando ouço que sou completamente desinteressante, aí eu perco realmente a força'. Bom, falar que a Marvvila édesinteressante é um absurdo. Maior simpatia! Maior gata! No bate-volta, divertidíssima. Dançarina, animada, nunca foi dormir antes dos outros. E claro que o que mais chama a atenção é a voz. Cantando a gente já sabia que era essa voz maravilhosa, falando também era uma delícia de ouvir essa voz rouca e charmosa. E não é só a voz. É o que essa voz diz. Quando foi provocada a dizer alguma coisa, falou com propriedade. No Jogo da Discórdia, quando alguém quis crescer para cima dela, ela cresceu mais ainda. Um raciocínio inteligente, resposta precisa, corajosa, sem baixar a cabeça para ninguém. A pior coisa que te aconteceu foi não comprarem mais briga com você. Ficar na paz te deu um conforto, te fez curtir esse lugarzinho onde ninguém te incomoda", disse ele.

Por fim, ele questionou: "Por que você não usou mais essa voz? Quem sai hoje é você, Marvvila".