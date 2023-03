BBB 23: Marvvila leva punição e alfineta os aliados: 'Não deram falta'

Marvvila fica triste ao levar punição e culpa seus aliados por falta de aviso no BBB 23

A cantora Marvvila ficou triste na tarde desta quarta-feira, 1º, na casa do BBB 23, da Globo, ao levar uma punição. A estrela perdeu 50 estalecas por ter ficado dentro da casa durante um aviso de manutenção interna. Logo depois, ela desabafou com seus aliados e os culpou pelo erro.

Ela contou que estava no banheiro e ninguém avisou que ela precisa sair logo. “Ninguém me falou nada também”, disse ela.

Então, Sarah Aline se defendeu. “Eu não sabia que estava no banheiro. Desculpa”, disse ela. E Gabriel Santana contou que não viu a amiga entrar no banheiro. Então, Marvvila desabafou: “Não deram falta”.

Ao ouvir isso, Sarah disse para Marvvila não pensar desse jeito. “Não interpreta assim, amiga, de verdade, por favor. Vou colocar isso na minha cabeça agora e sempre vou perguntar onde você está. Mas, se for para você interpretar que você não fez falta em milésimos de segundos, eu vou ficar muito chateada. Então vou assumir esse compromisso. Não leva para esse lado, não”, declarou.

Marvvila repassa informação no BBB 23

Nesta segunda-feira, 27, a cantora de pagode Marvvila expôs para seus aliados a conversa que teve com o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato. De acordo com a artista, ele disse que o médico Fred Nicácio teria jogado o nome dele para ser votado, e por isso a treta entre os dois aconteceu.

“Ele disse que o Fred levantou o nome dele aqui para votar”, disse Marvvila, durante uma conversa com seus aliados no quarto Fundo do Mar, recapitulando toda a conversa com o emparedado da semana. “Então, eu não lembro disso”, respondeu a psicóloga Sarah Aline.

Marvvila revelou que também não lembrava da situação toda, mas não retrucou o lutador na hora. Durante a conversa, ela ainda deu um conselho para o atleta, para que ele parasse de se envolver em brigas com Fred Nicácio. “O jogo vai passando e você se prender a isso, acho que a pessoa que mais se sente mal é você, te consome muito e não te faz bem. Ele estava atrás de informações e para o game dele achou interessante chegar e não contar tudo”, disse a cantora.