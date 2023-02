BBB 23: Marvvila entra no quarto e pega Larissa e Fred no flagra na cama

Durante festa no BBB 23, Marvvila entra no Quarto Deserto e flagra momento íntimo em que Fred aparece montado em Larissa

Quase no fim da festa do Líder Cezar Black na madrugada desta quinta-feira, 23, Fred (33) e Larissa (24) deram uma escapada da área externa da casa do BBB 23 e foram para o Quarto Deserto!

Enquanto trocavam beijos quentes na cama, os dois foram pegos no flagra por Marvvila (23), que entrou no cômodo e se deparou com o jornalista em cima da professora de Educação Física. A sister estava deitada e o brother de quatro por cima dela. Apesar da pose, os dois estavam apenas nos beijos.

A cantora deu "oi" para o casal, e Larissa disse: "Pode entrar", enquanto a sister deixava o local. Fred, então, comentou: "Não é nada disso que você está pensando. Você entendeu tudo errado."

Aos risos, Marvvila confessou que achou que estavam em momento mais íntimo. "Eu achei que eu estava ganhando um irmão. Se for um irmão, eu vou adorar, juro", brincou ela.

Fred explicou que foi só dar um beijo em Larissa, que já estava cansada e queria dormir. Nas redes sociais, o momento repercutiu e divertiu os seguidores. "A Marvvila flagrando o Fred em cima da Larissa Kkkkkkkkkkkkkkkk", "O melhor é o Fred paralisado", "Se eu estivesse nesse BBB eu seria tão empata f***", disseram.

Confira o momento:

A Marvvila flagrando o Fred e a Larissa



Vem assistir ao momento completo https://t.co/OFz9VdGsQK#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/C1c2T3YWKT — Big Brother Brasil (@bbb) February 23, 2023

A Marvilla entrando no quarto e dando de cara com o Fred em cima da Larissa #BBB23pic.twitter.com/jKKwkoDL5W — CHOQUEI (@choquei) February 23, 2023

BBB 23: Sisters tentam adivinhar como será a dinâmica da semana

Na quarta-feira, 22, a casa mais vigiada do Brasil estava pensando nos próximos passos no jogo. Prova disso foi que algumas sisters conversaram no Quarto Deserto sobre o que poderia acontecer na dinâmica desta semana no BBB 23. “Vamos pensar. Quem você acha que vai ser o alvo desta semana?”, disparou Amanda, questionando Larissa.

“Guimê...”, chutou a professora de Educação Física. “E Facinho [Ricardo] de novo?”, questionou a médica se lembrando do último Paredão que Ricardo foi indicado que quase foi o eliminado da semana.

Larissa concordou que Ricardo provavelmente não será alvo da casa pela segunda semana seguida: “Facinho não, mas acho que Guimê. Porque o Facinho veio do Paredão agora, acho que eles vão mirar no Guimê”.

Foi então que Amanda fez uma suposição: “Eu acho que esta semana vai ter alguma dinâmica. Porque a gente teve as dinâmicas do Big Fone, as duas vezes, a gente teve a dinâmica do poder da Key de colocar alguém e a gente teve a dinâmica do Fredinho no paredão. Então, teoricamente, vai faltar gente para ir pro paredão, então, vai ter alguma dinâmica."

