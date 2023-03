BBB 23: Marvvila chora e Gabriel Santana admite: "A gente te cortou muito"

Marvvila, Gabriel Santana e Sarah Aline tentam se acertar após discussão sobre votos

Após uma discussão sobre votos e jogo dentro do BBB 23, o trio de aliados tentou se acertar. Marvvila chorou e conversou com Gabriel Santana e Sarah Aline.

A cantora abraçou e pediu desculpa para a psicóloga, que afirmou que ela não precisa se desculpar. A sister também aproveitou para pedir desculpa ao ator.

"Não, a gente te cortou muito. Peço desculpa por você não conseguir falar no momento que você queria", disse o ator. "Eu respeitei vocês", afirmou a cantora.

O ator, então, disse entender a sister e ressaltou o pedido de desculpas. "Eu sei, você foi uma amiga incrível. Eu, Gabriel, peço desculpas por não ter deixado você falar o suficiente. Nesse final, você falou, foi clara no queria dizer". "Você também já saiu atropelando demais", destacou ela.

Depois, o ator afirmou que a cantora estava muito "disponível" durante a conversa entre o trio. "Posso ser sincero com você? Foi só nesse finalzinho. Por muito tempo você ouviu, por muito tempo você estava disponível", disse ele. "Sim, acabei cortando porque estava sendo cortada muito antes", declarou a cantora.

Em seguida, Gabriel afirmou: "Você tá certíssima em ter se sentido ofendida de não ter se sentido ouvida. [...] Todo mundo errou. E todo se ama. Relacionamentos maduros exigem conversas difíceis. A gente teve hoje, talvez, a conversa mais difícil. Tá tudo certo, a gente se ama", ele declarou.

Momentos depois, Sarah Aline, já deitada em uma cama de casal do quarto Fundo do Mar, chorou por não saber se aguenta o jogo e por não saber lidar com ela mesma.

Gabriel Santana fez um alerta e disse que Sarah Aline está em risco de cair no paredão. Ele contou que pensou que apenas ele e Marvvila estivessem ‘na reta'. Marvvila se juntou aos dois para participar da conversa.

Gabriel então falou sobre um papo que teve com Fred. O ator diz que o jornalista deixou claro que gostaria de proteger Marvvila e que priorizaria indicar pessoas do grupo adversário antes de alguns dos membros de seu próprio quarto. Sarah discordou e o clima esquentou.