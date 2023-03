BBB 23: Marvvila chora após ser ignorada por aliados: “Não tão olhando na minha cara”

Depois de desperdiçar voto no paredão, Marvvila desabafa sobre reação de ex-aliados no BBB 23

Marvvila (23) está passando por uma saia justa no BBB 23. No último domingo, 5, a sister ignorou o combinado de voto na formação do paredão e desde então, seus ex-aliados do grupo Fundo do Mar estão evitando contato. Em conversa com Sarah Aline (25), a cantora desabafou sobre a situação e caiu no choro ao tentar justificar o seu erro.

“Não quero conversar com ninguém lá no quarto. Eu sei que eu errei, mas eles estão fazendo pior do que o que fizeram com o Cristian, tão fazendo pior”, Marvvila abriu o coração ao lembrar de quando o ex-confinado gaúcho foi deixado de lado pelos brothers após ter suas reais intenções desmascaradas.

Em seguida, a cantora continuou o desabafo e não conseguiu conter as lágrimas: “Eles não tão olhando na minha cara, não tão me dando bom dia, tão me tratando com ignorância e olha que esse negócio de vitimismo pra mim, filho, não suporto! Odeio! Prefiro nem falar, mas é o que estão fazendo”, Marvvila revelou em meio às lágrimas.

“Eu vi terem pena do Cristian quando ele fez o que fez, que foi carregado de maldade, de ‘vamo acolher ele, tudo bem, ele errou’, mesmo não jogando em grupo e agora todo mundo virando a cara pra mim”, ela finalizou o desabafo indignada com as reações de seu antigo grupo. Sarah Aline, que está emparedada, ouviu a conversa atenta para entender o lado da cantora.

Marvvila se desespera e assume erro: “Fui traída pelo meu coração”

A formação do último paredão rendeu uma intriga para os membros do Quarto Fundo do Mar. Marvvila e os demais participantes combinaram de votar em Amanda (31), do grupo oposto. Mas a cantora acabou deixando o combinado de lado e votou em Larissa (24), atrapalhando o jogo de seus aliados, que não curtiram a atitude da sister.

Durante seu Raio-X, Marvvila desabafou e admitiu que cometeu um erro: "Naquele momento, eu me coloco no Paredão, não penso em mim, não penso no game e acho que já fui chutada do grupo e só tenho meus dois aliados. Sei que errei”, confessou.