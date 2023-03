BBB 23: Marvvila aponta novo alvo e dispara: "Tem que pensar friamente"

Em conversa com Sarah Aline, a cantora Marvvila revelou quem será seu novo alvo no BBB 23

Nesta quinta-feira, 2, Sarah Aline e Marvvila se reuniram próximo ao Big Fone do BBB 23, e começaram a conversar sobre o jogo. Durante o bate-papo, a psicologa afirmou para a amiga que elas precisam começa a pensar em novos alvos para o paredão do reality show da TV Globo.

"Amiga, realmente está na hora da gente começar a decidir, assim, eu sei que realmente é muito difícil, mas é porque a gente tem afinidades lá, só que eu sinto que assim, a gente está jogando com eles ou não está? Sabe?", começou Sarah.

Ela ressaltou que as duas precisam se posicionar, já que o público não gosta de quem fica em cima do muro: "Eu sinto que a gente precisa se posicionar o quanto antes, não é nem porque eu acho que eles vão ficar colocando a gente no Paredão. É porque realmente acho que se a gente não se posicionar, a gente vai estar no meio do muro, mano, e você sabe que pessoas no meio do muro no BBB, o público tira."

"A gente tem muito afeto, pra mim foi horrível votar na mamy, eu me arrependi de verdade, queria ter seguido o meu coração, só que pro game era o que eu tinha que fazer. Estou falando isso como um exemplo pra você entender. Não sei até que ponto você consegue entender que movimentações do jogo são necessárias, sabe? Que ficar votando na Amanda e na Aline pra sempre, não vai ser uma coisa que você vai conseguir fazer, entendeu?", completou ela.

Após ouvir o posicionamento da amiga, Marvvila apontou seu próximo alvo na casa: MC Guimê. Para a cantora, o funkeiro quer ser 'o grande jogador dessa edição. "Entendi, tanto que falei a questão, por exemplo, do Guimê lá e eu entendi que realmente é necessário que a gente precisa, sim, colocar e saber até separar as coisas. Não é porque achei que ia ter uma conversa, uma troca legal, que ele vai me proteger, ele tá jogando para caraca, ele tá sedento por ser o grande jogador dessa edição, a gente tem que pensar friamente e fazer a nossa parte e colocar ele sim! Então, estou bem aberta a isso, sabe?", afirmou.

