BBB 23: Marília reage ao ver cena de Fred Nicácio: 'Me rejeitava'

Marília fica em choque ao ver vídeo de Fred agradecendo por ela ter ido ao banheiro e dispara: 'É complicado'

A ex-BBB Marília reagiu ao ver imagens da convivência com Fred Nicácio na casa do BBB 23, da Globo. Durante o programa Bate-Papo BBB, ela contou que percebeu que era rejeitada pelo colega de confinamento.

“Eu percebia a rejeição dele comigo, eu só não falava. Mas eu percebia, em alguns momentos, ele me rejeitava. Não só os outros”, disse ela.

Logo depois, ela viu a cena em que Fred Nicácio agradeceu por ficar em silêncio quando ela foi ao banheiro no quarto secreto. Na época, ele disse: “Como a Cabrita berra, misericórdia”. Ao ver isso, ela reagiu.

"É complicado. Você está do lado de uma pessoa e não pode ser você? Sou muito intensa, espalhafatosa e ele não gosta de barulho. É meu jeito e eu não posso mudar o meu jeito", afirmou.

Marília é eliminada do BBB 23

Marília foi eliminada do BBB 23 na noite de quinta-feira, 26, após ficar no quarto secreto com Fred Nicácio. Ela recebeu pouco mais de 52% dos votos do público para sair do reality show.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt disse: “É inevitável pensar será que estou aqui por mim ou pela minha dupla? Às vezes a gente tem certeza que a culpa é o do outro e a gente não enxerga a nossa parcela de culpa. O público colocou os dois no quarto secreto, sabendo que um dos dois iria sair. Nenhum de vocês se mostrou indispensável para o jogo. Como foi o desempenho de cada um de vocês na primeira semana? Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Quem de vocês dois vai dizer eu voltei, agora é para ficar? Quem sai definitivamente do BBB é você, Marília".