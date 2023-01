BBB 23: Marido de Fred Nicácio exibe antes e depois do queixo do amado

Marido de Fred Nicácio surpreende ao comparar fotos de antes e depois da mudança no rosto do amado

Marido do brother Fred Nicácio, o médico Fabio Gelonese surpreendeu os seguidores ao mostrar a mudança no queixo do amado antes de ir para o BBB 23, da Globo. Ele comparou fotos de antes e depois da harmonização facial de Fred e impressionou ao dar destaque para o queixo dele.

Nas fotos, os fãs podem comparar as mudanças no perfil do rosto de Nicácio. “Duvido que alguém adivinhe de quem é esse queixo! Você prefere o perfil antes ou depois? E a papada? Antes ou depois? Mais alguma queixa sobre o queixo? Um beijo para os haters”, brincou ele na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DR. FABIO GELONESE 🏳️‍🌈👨🏻‍⚕️💉 ❤️ (@fabiogelonese)

Equipe de Fred Nicácio explica motivo de cicatriz no abdômen

A equipe de Fred Nicácio se pronunciou após boatos de que ele teria feito cirurgia estética no abdômen. Os representantes dele explicaram que ele fez cirurgias para remover tumores benignos.

"Em 2020, Fred desenvolveu tumores benignos na região do abdômen e, para remoção, foi necessário passar por uma cirugia. No pós cirúrgico, ele teve uma complicação, que gerou uma infecção. Mais 7 cirurgias foram feitas para reverter a situação", informaram.

Logo depois, a equipe dele completou: "E ele precisou ser intubado 3 vezes em um período de 30 dias, além das anestesias gerais, quase indo a óbito. Sendo assim, não foi uma cirurgia estética como relataram".