BBB 23: Manoel comete gafe e Tadeu Schmidt fica inconformado

Médico Manoel ficou nervoso com Tadeu Schmidt ao vivo e acabou se confundindo

Coitado do Tadeu Schmidt! Mesmo fazendo um ano que ele se tornou o apresentador do BBB, ainda há quem o confunda com seus antecessores. Na noite da última quarta-feira, 11, foi a vez de Manoel Vicente cometer a gafe.

Durante a noite, o apresentador entrou ao vivo para conversar com os quatro participantes da Casa de Vidro. Quando ele apareceu, Manoel se atrapalhou. "Giovanna, o Tiago", cutucando a colega Giovanna Leão se referindo a Tiago leifert.

A ruiva logo corrigiu: "Que Tiago? É Tadeu, homem". Sem saber onde se escondeu, ele colocou as mãos no rosto enquanto escutava a bronca do apresentador.

"Pelo amor de Deus, um ano já, uma temporada e você não aprendeu o nome ainda?", disparou. Não foi somente Manoel quem confundiu, no vídeo dá para ver que primeiro Paulo chama Tadeu de Tiago e depois se lembra do nome dele.

Nesta quinta-feira será decidida a dupla da Casa de Vidro escolhida pelo público para entrar na casa.

Veja o momento em que Manoel confunde Tadeu Schmidt: