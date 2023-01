BBB 23: Mãe de Gil do Vigor fala de Bruno: "Muito ingênuo"

Mãe de Gil do Vigor destaca que Bruno é "puro no meio de pessoas muito jogadoras"

Em conversa com Aline Wirley (41), a ex-Rouge afirmou para Bruno (32) que eles ainda não são prioridade de ninguém na casa.

Ao assistir a conversa, Dona Jacira, mãe de Gil do Vigor (31), resolveu dar opinião de como via o jogo dentro da casa e destacou que o brother era muito ingênuo em meio a "pessoas jogadoras".

Por meio das redes sociais, Dona Jacira diz que a vontade dela é de chorar ao ver como Bruno está dentro do reality.

"Gente, é sério. Bruno é muito ingênuo. Eu nunca vi uma pessoa tão pura igual a esse cara, não. Eu estou com vontade de chorar. Ele no meio de pessoas muito jogadoras", disse ela.

Durante a conversa com Aline, Bruno afirmou estar "fechado com Mc Guimê e Tina" e Aline logo rebate pedindo para que o brother não fosse tão ingênuo.

"A gente não é prioridade de ninguém, amor. Talvez, talvez, do Guimê e da Tina. Talvez", disse ela.

Bruno rebateu a fala da dupla afirmando que o jogo ainda estava sendo desenhado, criando uma esperança de que alianças podem ainda ser formadas e a dupla pode se tornar prioridade.

"O jogo está sendo desenhado ainda, mulher", disse ele. Aline discordou da fala de Bruno e disse que o jogo já está feito e reafirmando que a dupla está sozinha no jogo.

Aline Wirley e Bruno Gaga são os novos anjos do BBB 23

A primeira Prova do Anjo do BBB 23 aconteceu na tarde deste sábado, 21. Os vencedores foram Aline Wirley e Bruno Gaga.

A prova consistia em habilidade e estratégia e foi chamada de BBB Pong. Primeiro, as duplas tinham de conquistar bolinhas, havia duas chances.

Um da dupla subia em um pedestal e jogava a bolinha para a dupla, que deveria pegar com um puçá, uma espécie de rede.

Depois, a dupla deveria acertar as bolinhas que conseguiu pegar, até duas, no cesto com a foto das duas pessoas que gostaria de eliminar.

Caso alguém acertasse no cesto de outra dupla sem querer, valia. Três bolinhas no cesto causava a eliminação da dupla. A última dupla a ser eliminada seria eleita anjo.